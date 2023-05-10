▲ 【儲局官員】威廉斯：對6月按兵不動持開放態度 重申今年無降息理由

美國紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）表示，他正在監控銀行業壓力如何影響美國經濟。對於下個月是否維持利率不變，他本人持開放態度，但警告在通脹率回落至可接受水平前，高利率需要一段時間才能在經濟中發揮作用。



在被問及聯儲局下個月是否會暫停加息時，威廉斯拒絕置評，但承認當局不再提供明確的利率前瞻性指引 。他指，當局想傳達的信號是將確保實現目標，並評估經濟形勢，根據經濟數據做出決策，直言「一旦通脹並無回落，聯儲局總有選擇去加息。」

威廉斯表示，他尤其關注評估信貸條件的變化及其對經濟成長，就業和通脹前景的影響。從現在到6月會議，當局還可以看到許多數據報告。

今年無降息理由 失業率料回升至4%以上

對於投資者預期的降息，威廉斯做出了更加直白的回應，「在我的基線預測中，看不出今年有任何降息理由」。他又補充指，今年年初經濟穩固，前景存在上行和下行兩方面的風險，「在我的預測中，我們需要在相當長一段時間內保持限制性政策立場。」



威廉斯表示，目前很難判斷銀行業壓力給經濟造成了多少額外阻力，但它們會產生一定影響。他指，顯然地，其中有一部分不僅僅是收緊貨幣政策的影響，可能還反映一些金融機構的謹慎或退縮心理。

他還預計美國GDP今年將「緩慢成長」，2024年「略有回升」，又預測明年失業率將由3.4%上升到4%至4.5%區間，通脹率今年將降至3.25%左右，並在未來兩年內達到2%目標。

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編輯：姚卓然