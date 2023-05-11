【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）

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美國CPI放緩，息口預期見頂，美國債息急跌至3.44厘，刺激納指升1%，不過，加密貨幣市場波動，傳Jane Street 及 Jump Trading退出美國交易市場，比特幣一度跌近27000美元關，夜期收市升26點，收報19725點，阿里美股高港1.2%。不過，中概股續捱沽，中概股指數跌2.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 330.72 +0.3% 美團ADR 129.57 +0.4% 滙豐ADR 59.69 +0.6% 阿里巴巴美股 81.20 +1.2%

北水轉錄逾2億元淨流出 買騰訊恒生國指ETF沽建行中移動

港股連跌2日，成交跌至不足1000億元，北水今日亦轉錄逾2億元淨流出。資金主力買騰訊 （00700） 及恒生國指ETF （02828） ，兩隻股份分別錄6.1及5.2億元淨流入，美團 （03690） 亦吸資3.2億元；淨流出方面，建設銀行 （00939） 及中移動 （00941） 分別錄5.9及2.7億元淨流出。

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四大內銀跌2%至3% 騰訊、阿里巴巴回升 恒指續跌105點

上證續跌逾1%，港股續跌百點，考驗牛熊綫支持。恒指輕微低開7點，早段一度升12點，惟反彈力度不足，其後走勢向下，曾跌最多170點，低見19696點，恒指續跌105點，收報19762點，成交988億元。科指升0.3%，報3811點。四大內銀跌2%至3%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 跌1%。車股造好，比亞迪 （01211） 升逾2%，長汽 （02333） 升6%，濠賭股反彈，金沙 （01928） 升逾2%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 80.20 +0.9 +13 23 比亞迪 243.40 +2.4 +9 36 騰訊 329.60 +0.4 +5 14 中行 3.27 -3.0 -13 3 工行 4.47 -3.0 -17 3 建行 5.45 -2.2 -21 3

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

大行報告︰

【大行報告｜手機設備股】大和：舜宇4月出貨量大致符合預期 籲趁股價弱勢進行收集

【大行報告︱內險股】野村上調國壽目標價至18.19元 料次季新業務價值更強

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升26點，收報19725點

【22：37】夜期升84點

【19：05】北水轉錄逾2億元淨流出 買騰訊恒生國指ETF沽建行中移動 恒指夜期跌2點

【18：05】【新股IPO】普樂師2486暗盤潛水 一手最多蝕158元

【17：19】【業績︱電動車】理想首季經調整淨利潤按年升2倍 料次季交付量升1.6倍至1.8倍

【16：20】【阿里巴巴9988】淘寶天貓組建淘天集團、確定3個變革方向 升級新場景、新生態及新技術

【16：10】四大內銀跌2%至3%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 跌1%。車股造好，比亞迪 （01211） 升逾2%，長汽 （02333） 升6%，濠賭股反彈，金沙 （01928） 升逾2%，恒指續跌105點，收報19762點，成交988億元。科指升0.3%，報3811點。

【16：00】恒指U盤前跌90點，報19777點。

【15：52】友邦 （01299） 尾市轉升0.1%，高見81.1元。

【15：34】【中國監管】李雲澤任國家金融監督管理總局首任黨委書記 曾與易會滿一同任職工行

【15：20】天齊鋰業 （09696） 尾市升一成，高見55.7元。

【15：17】李寧 （02331） 、特步 （01368） 尾市跌近3%，安踏 （02020） 跌逾2%。

【15：12】【國泰293】國泰航空料難提升今年運力目標 未有派息時間表

【15：03】恒指最新跌約107點，報19760點，科指升0.3%，報3809點。

【14：55】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 跌0.5%，雅居樂 （03383） 跌近2%，融創 （01918） 跌逾2%。

【14：53】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至近1.5%，騰訊 （00700） 升0.6%，美團 （03690） 跌逾1%。

【14：46】開拓藥業 （09939） 逆市造好，股價午後升近2成，高見5.82元。

【14：41】內銀領跌，其中工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 、交行 （03328） 分別跌逾3%，建行 （00939） 、招行 （03968） 跌逾2%。另外，民行 （01988） 跌逾1%，信行 （00998） 跌逾4%。

【14：37】美臻集團 （01825） 升27%，破頂高見0.231元，暫為表現最好股份。美臻集團預期年度除利息、稅項、折舊及估計信貸虧損撥備前盈利3500萬至4000萬元，升2.7倍至3.2倍。

【14：27】怡俊集團 （02442） 上市翌日，股價逆市升逾25%，高見1.23元創上市新高，惟暫仍低於招股價1.28元。

【14：26】舜宇 （02382） 午後升逾3%，高見84.05元。

【13：33】連跌多日的濠賭股見反彈，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升0.8%。永利 （01128） 升0.7%，美高梅 （02282） 升0.2%，澳博 （00880） 升0.5%，新濠 （00200） 升近2%。

【13：22】港股午後跌幅略收窄至約62點，報19805點。

【13：17】騰訊 （00700） 轉升0.6%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，美團 （03690） 跌逾1%。

【13：04】滙豐 （00005） 午後初段升0.6%，友邦 （01299） 跌0.4%，中移動 （00941） 跌0.6%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【13：03】【業績｜食品股】日清食品首季溢利升22% 香港業務收入減少近3% 股價半日跌1%

【13：01】大酒店 （00045） 逆市升0.9%，高見7.72元。

【13：00】恒指午後初段跌約135點，報19732點，科指跌0.4%，報3782點。

【12：31】【大酒店45】香港半島酒店首季平均房租達5528元 按季升近兩成 重拾疫情前水平

【12：03】【反間諜法】中金旗下公司據報禁用凱盛融英服務 研究部及投資部均涉其中

【12：00】恒生指數半日再跌143點，報19723點，險守250天綫，成交515億元，科指跌0.5%，報3778點。內銀股續回吐，四大內銀跌逾2%至3%，汽車股逆市造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升近3%，內房下跌，其中龍湖 （00960） 跌近4%，為表現最差藍籌。

【11：48】匯鑫小貸 （01577） 乾升1.2倍，破頂高見1.21元，僅涉7宗成交或2.6萬元。

【11：44】【新股IPO】內地AI公司「出門問問」據報最快今年來港上市 集資最多23.5億元

【11：42】恒指中午收市前跌約139點，報19727點，科指跌0.5%，報3781點。

【11：40】【滙豐HSBC】滙豐首季資金淨流入達220億美元 包括從瑞信吸納新資金

【11：37】【快手1024】快手程一笑：GMV正式進入萬億人民幣規模、「川流計劃」加碼至600億流量 首季經營者數量增長五成

【11：33】三桶油普遍向好，中石油 （00857） 逆市升0.9%，中海油 （00883） 升0.5%，中石化 （00386） 暫無升跌。

【11：30】上證半日再跌1.4%，深證跌0.4%，創業板指回穩微升0.03%。

【11：19】協鑫新能源 （00451） 跌幅擴大至逾13%，低見0.58元。

【11：11】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升3%，長汽 （02333） 升逾7%，廣汽 （02238） 升近2%。

【11：07】香港航天科技 （01725） 升幅進一步擴大，最新升逾32%，高見10.28元，重上10元水平。

【11：04】【百度9888】百度：逾300家企業參與文心千帆大模型平台內測 股價跌近1%

【10：58】昨日逆市大升的潤歌互動 （02422） ，股價今早回吐2成，低見0.65元。

【10：56】香港航天科技 （01725） 最新升逾25%，高見9.69元。

【10：51】【中國市場】渣打計劃在內地聘請至少100名員工 拓展中國投資銀行業務

【10：49】恒指最新跌約161點，報19705點，試穿250天綫，科指跌0.7%，報3770點。

【10：42】協鑫新能源 （00451） 復牌後高開低走，最新回吐倒跌逾7%，低見0.61元。

【10：41】思路迪 （01244） 偏軟跌0.6%，思路迪向港交所申請摘B獲批。

【半新股】思路迪上市不足5個月「甩B」 去年收入約6.4億

【10：35】電視廣播 （00511） 逆市升一成，高見6.45元。

【10：20】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升幅擴至2%。

【10：20】【中國經濟】ING彭藹嬈：全球經濟惡化或進一步拖累中國經濟 未來數月出口料走弱

【10：18】舜宇 （02382） 逆市向上，升1%高見81.55元。

【手機設備股】舜宇光學4月手機鏡頭出貨量按年減少25% 受累高基數兼智能手機市場需求疲軟

【10：15】四大內銀跌幅擴大，最新分別跌逾2%。另外，國壽 （02628） 跌逾2%，平保 （02318） 跌逾1%。

【10：13】香港航天科技 （01725） 升幅擴大至18%，高見9.13元。

【10：05】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾1%，長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 升0.6%，華晨 （01114） 升逾1%。

【10：04】四大內銀續回吐，股價分別跌逾1%。

【10：02】中芯國際 （00981） 股價反彈近3%，高見19.8元。

【09：56】香港航天科技 （01725） 逆市升逾11%，高見8.67元。

【09：50】半新股綠竹生物 （02480） 今早低見16.14元新低後，股價逆市反彈9%，高見18.32元。

【09：46】大市跌幅擴大至約150點。

【09：43】美團 （03690） 早段跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。

【09：41】濠賭股連日向下，其中永利 （01128） 績後跌逾1%，銀娛 （00027） 跌0.9%，金沙 （01928） 跌0.6%。美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾1%，澳博 （00880） 跌0.8%。

【09：39】商湯 （00020） 股價逆市回穩，升逾2%高見2.33元。

【09：36】香港科技探索 （01137） 逆市升1%，早段高見4.75元。

【香港科技探索】HKTVmall 4月GMV按年跌5.5%

【09：34】大市開市後跌近100點，報19771點，跌95點，科指跌0.4%，報3783點。

【09：33】協鑫新能源 （00451） 復牌早段升逾7%，高見0.73元。

【09：33】閱文 （00772） 升0.3%，早段高見34.25元。

【騰訊系】閱文CEO程武辭任、總裁侯曉楠接手 未來續加強版權保護、提升商業化

【09：30】長實 （01113） 開市後靠穩，升0.1%。

【長和系】長實向英國房託Civitas Social Housing提購、總代價48億元 仍需股東及英國競爭和市場管理局批准

【09：24】康希諾生物 （06185） 高開近2%，其研發的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎，於近日獲得香港藥劑業及毒藥管理局的註冊證明書，正式註冊為香港藥劑製品。

【生科股】康希諾：重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）獲批註冊證明書

【09：23】ESR （01821） 高開近5%，開報12.6元，成交3.7億元。

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.8%，騰訊 （00700） 續軟跌0.4%，美團 （03690） 跌0.8%，滙豐 （00005） 升0.3%，恒指低開7點，開報19860點，科指升0.2%，報3805點。

【09：13】期指開報19869點，升84點。

【09：13】【業績｜生科】再鼎醫藥首季虧損收窄四成 產品收入按年增長36%

【08：38】協鑫新能源 （00451） 今早復牌。協鑫新能源公布正與獨立第三方協商，擬向其出售若干在中國營運光伏電站的附屬公司，目前協商仍在進行中。

【光伏股】協鑫新能源停牌前飈26% 稱正協商出售若干中國光伏電站

【08：28】恒指黑期升約108點，報19945點，道指期貨升21點，報33658點。

【08：18】【滙豐HSBC】滙豐今日起展開20億美元回購

【07：58】【濠賭股】永利澳門首季虧損大幅收窄至4978萬美元 經營收益升一倍

【07：45】【新股IPO】普樂師2486下限10.6元定價 超購1.2倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】長實向英國房託Civitas Social Housing提購︱摩通首選兩隻公用股

【07：45】港股ADR收報19887點，升20點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.56元，較港收市價高0.26元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報328.24元，較港收市價低0.16元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.59元，較港收市價高1.14元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者續關注周三公佈的CPI通脹數據， 以及與美國聯邦政府的債務上限爭拗。美股反覆偏軟，道指曾挫108點，其後一度倒升，收市跌56點，報33561點；標指跌18點，報4119點；納指跌77點或0.63%，報12179點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升65點 阿里美股高港1.4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一太平、特步國際、新疆新鑫礦業

責任編輯︰梁浩碩