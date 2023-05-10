▲ 【滙豐HSBC】滙豐今日起展開20億美元回購

HSBC滙豐 （00005） 公布，與摩根士丹利已訂立多項不可撤回之非全權委託回購協議，讓摩根士丹利可於5月10日至9月30日期間，購買總值最多為20億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。

摩根士丹利將獨立於滙豐以外就回購相關事宜作出交易決定。購買普通股之行動將於倫敦證交所、Aquis交易所、Cboe Europe Limited（透過BXE及CXE交易委託賬本）及/或Turquoise（統稱英國地點）及/或香港聯交所進行。

所回購之普通股將被註銷。是項回購最多可購買19.97億股普通股，即根據2023年授權可回購之普通股數目。

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編輯：姚卓然