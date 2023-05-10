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【美股業績︱RIVN】Rivian上季虧損收窄至13.5億美元、重申全年生產目標　股價盤後升半成

股市 08:08 2023/05/10

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【美股業績︱RIVN】Rivian上季虧損收窄至13.5億美元　重申全年生產目標

曾被稱為「Tesla殺手」的美國電動車製造商Rivian（美︰RIVN）公布季度業績。Rivian上季淨虧損13.5億美元，按年收窄15%，收入6.6億美元，略高於預期的6.5億美元，經調整每股虧損1.25美元，低於預期的每股虧損1.59美元。Rivian股價盤後升半成，報14.6美元。

Rivian第一季度生產了9395輛電動汽車，並交付7946輛汽車，低於第4季度，Rivian表示仍有望實現5萬輛汽車的全年生產目標，約為2022年產量的2倍，至於全年資本支出總額約為20億美元。

行政總裁RJ Scaringe表示，團隊仍專注於提高產量、推動成本降低。

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責任編輯︰梁浩碩

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