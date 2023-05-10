hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【美股業績︱RIVN】Rivian上季虧損收窄至13.5億美元、重申全年生產目標 股價盤後升半成
股市 08:08 2023/05/10
曾被稱為「Tesla殺手」的美國電動車製造商Rivian（美︰RIVN）公布季度業績。Rivian上季淨虧損13.5億美元，按年收窄15%，收入6.6億美元，略高於預期的6.5億美元，經調整每股虧損1.25美元，低於預期的每股虧損1.59美元。Rivian股價盤後升半成，報14.6美元。
Rivian第一季度生產了9395輛電動汽車，並交付7946輛汽車，低於第4季度，Rivian表示仍有望實現5萬輛汽車的全年生產目標，約為2022年產量的2倍，至於全年資本支出總額約為20億美元。
行政總裁RJ Scaringe表示，團隊仍專注於提高產量、推動成本降低。
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢
【美股業績︱ABNB】Airbnb對今季前景謹慎、指引略遜預期 股價盤後挫一成
【石油巨企】沙特阿美上季淨利潤跌19% 擬另加入業績掛鉤派息機制
【美股業績】電動車生產商Lucid首季虧損擴大 盤後插逾8%
責任編輯︰梁浩碩
看文章 ・ 賺取 ET Points