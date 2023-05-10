【濠賭股】永利澳門照跌2%　首季虧損大幅收窄至4978萬美元　經營收益升一倍

▲ 【濠賭股】永利澳門首季虧損大幅收窄至4978萬美元 經營收益升一倍

永利澳門 （01128） 首季虧損淨額大減73%至4978.3萬美元，經營收益總額按年大增一倍至6億美元，而經營溢利更扭虧為盈，錄得4730.4萬美元。可是，永利澳門周三（10日）照跌2%，報7.3元，連跌六日。

期內，分部經營收益方面，娛樂場業務按年升1倍至4.47億美元，客房業務升近2倍至6888.1萬美元，餐飲業務按年升一倍至3785.5萬美元。

另外，集團首季除稅前虧損收窄4938.7萬美元，去年同期虧損1.88億美元。

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編輯：姚卓然