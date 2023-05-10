【美股業績︱ABNB】Airbnb對今季前景謹慎、指引略遜預期　股價盤前挫13%

▲ 【美股業績︱ABNB】Airbnb對今季前景謹慎、指引略遜預期 股價盤後挫一成

Airbnb（美︰ABNB）公布季度業績。Airbnb上季扭虧，轉賺近1.2億元，相對去年同期淨虧損1900萬美元。收入按年升20%至18.2億美元，高於預期的17.9億美元，每股收益18美仙，高於預期的9美仙。

雖然業績表現勝預期，惟Airbnb提供的指引略低於預期，並且對當前季度的前景持謹慎態度，Airbnb股價周三（10日）盤前跌13.8%，報109.5美元。

期內，總預訂價值為204億美元，平均每日房價按年持平，為168美元，活躍房源按年增長18%。

Airbnb表示今年開局良好，惟因去年新冠疫情導致的被壓抑需求，第二季度的比較將很困難，預期第二季度收入為23.5億至24.5億美元，中位數低於分析師預計的24.2億美元。

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責任編輯︰梁浩碩