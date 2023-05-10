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【新股IPO】普樂師2486下限10.6元定價　超購1.2倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:36 2023/05/10

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【新股IPO】普樂師2486下限10.6元定價　超購1.2倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

數字化銷售及營銷服務及SaaS＋服務供應商普樂師 （02486） 公布招股結果。普樂師以每股10.6元定價，為招股價範圍10.6元至11.8元的下限定價，集資淨額2.1億元，一手中籤率100%，人人有份。普樂師將於5月11日掛牌。【分配結果連結】

普樂師於香港公開發售部分，共錄得2192人認購，超額認購1.2倍，國際發售部分超購0.2倍。

所得款項淨額的32%將用於提升核心技術能力及基礎研發，30%用於戰略投資、收購及合作，20.5%用於提高銷售及營銷以及業務發展能力，7.5%用於償還銀行借款，10%用於一般用途。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 普樂師集團控股（02486）
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