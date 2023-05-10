【美國違約倒數22日】兩黨債務上限談判觸礁　周五再傾　拜登：可削減支出或短期增上限

美國債務上限危機倒數22日（以耶倫講法的最早可能6月1日發生違約計），拜登與參眾兩院的兩黨代表在白宮開會，於美國時間下午4時開始會面，談判約1小時後結束，談判沒有任何進展，將於周五再次會面。

會議前，雙方都已經明確表示對短期延長債務上限不感興趣。麥卡錫仍堅持要求大幅削減國內支出，以換取提高債務上限。

眾議院議長共和黨的麥卡錫表示，每個人都重申了他們的立場，看不到任何新進展。

參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，美國不會違約，從來沒有，也永遠不會。

參議院民主黨領袖舒默指，麥卡錫拒絕排除違約的可能性。

拜登則指出，就債務上限舉行了頗具成效的會議，並表示美國不會違約，可以削減支出及赤字，但亦指麥卡錫的削減方案傷害美國人民，同時不排除短期上調債務的可能性。

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記者：譚志偉