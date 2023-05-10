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【母親節2023】送科技產品保母親健康　享受疫後生活

科技 09:00 2023/05/10

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5月14日母親節，亦係疫情放緩後的首個母親節，除了送花，還有甚麼選擇？近年科技融入生活，使用智能產品不再是父親的專利。

Apple Watch Series 8 及 Apple Watch SE：方便測心率、求救
Apple Watch SE 以更䋿惠的價格提供 Apple Watch 的必要功能，如追蹤整⽇活動、體能訓練；通知⼼率的⾼低，還有「緊急求助 SOS」、「跌倒偵測」和「⾞禍偵測」，並備有三款經典錶殻外觀。

 Apple Watch Series 8 則具備帶來排卵期回溯推算功能的腕溫感應技術，為家庭計劃提供⽀援。備有常亮 Retina 顯示器、「⼼電圖」 app、「⾎氧」 app 和⾎氧感測器，以及為更深入了解女性健康⽽設的體溫感應功能。

Apple Watch SE 售價由 1,999元 起，。Apple Watch Series 8 售價由3,199元起，

HomePod 及 HomePod mini；測量溫度和濕度保持健康
新 HomePod 帶來先進的運算⾳訊，締造⾰新突破的⾳質，⽽ HomePod mini 精巧的設計，有嘹亮的強⼤⾳量。⽤户可透過 Siri 設定⾃動化智能家居，如家中有煙霧或⼀氧化碳的偵測警報會收到通知，更可以查看房間內的溫度和濕度，以及使⽤廣播功能在家中廣播訊息，無需動⼿。
即可操作。

HomePod 備有⽩⾊及午夜暗⾊，售價為$2,299元，⽽ HomePod mini 則備有橙
⾊、⿈⾊、藍⾊、太空灰及⽩⾊，售價為749元。

AirPods ：度⾝訂造的「空間⾳訊」
AirPods Pro (第 2 代) 及 AirPods (第 3 代)，並融合比上⼀代提升⾼達 2 倍的「主動
消噪」效能。。讓母親享受更出⾊的⾳質，並透過度⾝訂造的「空間⾳訊」盡享聆聽體驗，以及使⽤如適應性通透模式等⾰新⾳訊功能。AirPods Pro (第 2 代) 售價為 1,849元，⽽ AirPods (第 3 代) 售價則為 1,399元起。

責任編輯：梁巧恩

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