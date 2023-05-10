【光伏股】協鑫新能源復牌後高開倒跌逾13%　稱正協商出售若干中國光伏電站

▲ 【光伏股】協鑫新能源今日復牌 稱正協商出售若干中國光伏電站

協鑫新能源 （00451） 公布，目前正與獨立第三方協商，擬向其出售若干在中國營運光伏電站的附屬公司。協鑫指，目前協商仍在進行中，潛在出售事項的條款及條件尚未落實，公司或其附屬公司並未訂立相關確切協議，概無保證將會落實或最終會完成，因此潛在出售事項未必會實現。

協鑫新能源周三（10日）復牌後高開4.5%，報0.7元，早段曾高見0.73元，其後走勢向下，最新倒跌逾13%，低見0.58元，成交907萬元。

公司表示，一旦潛在出售事項落實，其可能會構成非常重大出售事項，將根據上市規則適時作出進一步公告。

該公司股份將於周三（10日）上午9時正起恢復買賣。昨日停牌前飈26.42%，報0.67元。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

相關文章：

【業績】協鑫新能源全年虧損擴至近倍至14.9億元人民幣 不派息

記者：伍鍵文