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【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價

股樓投資 15:37 2023/05/11

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騰訊(00700)下周三(17日)將公布今年首季業績，多間大行對其業績保持樂觀下，大致維持該股買入評級。其中高盛指出，隨著廣告和支付業務復甦，騰訊
仍然是中國互聯網板塊中的買入首選，認為該股表現今年以來較同業相對具有韌性。報告微調騰訊2023至2025年的收入預測-1％至0％，繼續看好今年首季和全年利潤率將按年錄得擴張，維持「買入」評級，目標價則下調至442元。報告指出，儘管上半年個別場景及類別的消費復甦步伐不均衡，但仍相信騰訊獨特的微信生態系統和視頻號廣告收入於今年料達110億元人民幣，將有助於推動未來廣告收入再提速，連同即將在今年發布的多款遊戲，金融科技和雲的增長前景恢復以及有效的成本控制，將為騰訊今年盈利增長加快鋪平道路。

大行予騰訊最新評級和目標價：

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【國泰航空】 國泰﹕未有派息時間表 料明年機票價格或回復正常水平  詳情請看【下一頁

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

大摩則預期，騰訊的視頻號廣告需求在去年跳升，名列廣告平台中的三甲，認為視頻號的前景健康，近60％的廣告商計劃今年提升在該平台的預算。報告維持騰訊「增持」評級，目標價450元。在短視頻廣告市場，約64％的廣告商去年在視頻號上投放廣告，排名高於快手(01024)，僅次於字節跳動的抖音。大摩預期，視頻號將成為騰訊未來2至3年的盈利動力之一，並於2025年帶來500億元人民幣的廣告收入，以3年計年均複合增長率達20％。

大酒店旗下香港半島酒店 首季平均可出租客房收入增近5倍  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股
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