【查理斯加冕】外甥女夜蒲後現場瞌眼瞓 網民笑稱「感同身受」

英王查理斯(King Charles III)加冕典禮已於上周六(6日)舉行,有網民發現,查理斯外甥女Zara Tindall在典禮上一臉倦容,全程努力保持清醒。據報Zara Tindall前一晚與丈夫Mike參加派對,直至上周六凌晨2時才離開。有網民表示明白她的感受,就如平時自己出席家庭活動一般。

TikTok用戶hrhzara上載一段影片,展示Zara Tindall坐在西敏寺教堂中,等候查理斯和王后卡米拉進場正式開始儀式時的情景。Zara Tindall坐在第3行,穿著設計師Laura Green設計的淺藍色定制連衣裙,身邊分別是丈夫Mike,及哥哥Peter Phillips。