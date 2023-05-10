【查理斯加冕】外甥女夜蒲後現場瞌眼瞓 網民笑稱「感同身受」

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮已於上周六（6日）舉行，有網民發現，查理斯外甥女Zara Tindall在典禮上一臉倦容，全程努力保持清醒。據報Zara Tindall前一晚與丈夫Mike參加派對，直至上周六凌晨2時才離開。有網民表示明白她的感受，就如平時自己出席家庭活動一般。

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TikTok用戶hrhzara上載一段影片，展示Zara Tindall坐在西敏寺教堂中，等候查理斯和王后卡米拉進場正式開始儀式時的情景。Zara Tindall坐在第3行，穿著設計師Laura Green設計的淺藍色定制連衣裙，身邊分別是丈夫Mike，及哥哥Peter Phillips。

It seems like Zara Tindall had a short night from Friday to Saturday 😴 😁<br /> <br /> 🎥 BBC #Coronation pic.twitter.com/4dSIS1kaoB — ChristinZ (@ChristinsQueens) May 7, 2023

從影片可見，Zara Tindall安靜地閉上眼睛數秒，其後並將頭歪向一邊。相關影片已在網上廣為傳播，自上載以來已獲得逾7.5萬個讚好。

從影片可見，Zara Tindall安靜地閉上眼睛數秒，其後並將頭歪向一邊，明顯是睡眠不足。相關影片已在網上廣為傳播，已獲得逾7.5萬個讚好。

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據悉Zara Tindall上周五（5日）和母親安妮公主（Princess Anne）、細舅父愛德華王子（Prince Edward）及大舅父安德魯王子（Prince Andrew）共進晚餐。其後Zara Tindall夫婦再轉向附近的酒吧參加派對，直至凌晨2時才離開，更被拍到站在街上攔截的士歸家的情景。

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不少網民紛紛表示Zara Tindall舉動令人感到「貼地」，有網民直言，每個人應該都有類似經驗，前一晚外出，但翌日早上有家庭活動，非常明白她的感受。亦有網民戲稱，Zara Tindall只是檢查眼皮內部。但亦有網民認為，她只是閉目養神。

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責任編輯：李俊儀