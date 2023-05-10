【手機設備股】舜宇光學走高4%　4月手機鏡頭出貨量按年減少25%　受累高基數兼智能手機市場需求疲軟

▲ 【手機設備股】舜宇光學公布4月出貨量

手機設備股舜宇光學 （02382） 公布，4月份手機鏡頭出貨量按年增減少25.3%至約9559.9萬件，因受累於去年同期出貨量基數較高，兼現時整體智能手機市場需求疲軟，而按月升13.4%，主要與各大智能手機品牌廠商為發布新手機而備貨有關。

舜宇光學周三（10日）走高4%，報83.7元。

期內手機攝像模組共出貨4618.7萬件，按年減少9.7%，按月上升26.9%，同受惠新款智能手機發布。至於車載鏡頭，出貨量錄得780萬個，按年增加23.1%，按月增加8.2%。集團指，車載鏡頭出貨量按年大增，因關鍵零部件缺貨情況有所緩解。

至於首4個月，手機鏡頭出貨量按年減少23.9%至3.27億件，手機攝像頭模組減少13.3%至1.54億件，車庫鏡頭則升124.7%至3200萬件。

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記者：宋佩恩