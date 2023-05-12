【裝修攻略@iM網欄】洗衣機龍頭 手掣顏色價錢都有別？

有戶主問裝修學院「安裝洗衣機嘅師傅話，洗衣機龍頭手掣要用藍色手掣才合例，要換左而家個黃色手掣，有冇呢回事？」嗱嗱嗱，大家小心呢D業界害群之馬呀，梗係冇回事啦！

同場加映：【青姐話】中特估 有段古

某師傅話：「個個都係咁、通行都係咁、我做咗廿年都係咁架喎！」

作為戶主，當然要對師傅有一定信任，根據以上師傅對話內容，搬出「廿年」呢兩個字，難免會令戶主覺得一定係咁，應該係咁，係應該要加錢！但信任亦需建基於專業到位嘅溝通，戶主亦要思考到底要求係咪合理。如果戶主覺得裝修師傅講嘅嘢有啲古怪，除左問Google外，其實係可以向裝修學院免費查詢，至少有個真人同你對話。

溫馨提示：上至施工理據、下至報價單條款，有懷疑，就要問。問多幾個唔同嘅人，問一兩次都確認冇問題，咁咪問少D囉。唔好咁容易俾人大到。

▲ 修佬 ＠裝修佬

同場加映：【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！