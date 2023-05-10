英樓按機構重推零首期10成按揭 年輕人易變負資產（第二版）

英國樓按公司Skipton Building Society將推一項按揭計劃，針對無父母資助，且要交租而難儲錢交首期的人，提供零首期10成按揭貸款計劃。計劃一度十分普遍，但2008年金融危機後取消，是次為相隔15年以來首次重推。不過有專家憂慮，零首期10成按揭計劃恐令年輕人更易變負資產。

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（第二版更新10成按揭貸款計劃風險）

英媒《泰晤士報》報道，新計劃最多貸款100%，貸款人需提供過往最多2年的交租文件，證明金額與按揭還款額相近。為避免出現負資產，固定利率年期為最少2年以上。

計劃據報將在未來數日或數周內推出，將有別與其他同類利基產品，其他產品通常需要家庭成員提供一定的財務協助，如提供擔保等。據悉英國現時樓價和租金皆飆升至歷史新高，許多潛在買家指存夠首期較以往任何時候都更為困難。

按揭貸款商Halifax今年曾發表數據顯示，去年首置人士平均首期按年增8%，至逾6.2萬英鎊（約61.8萬港元）。

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外界分析指，英國現時樓價波動，計劃或將引來當地再次討論責任貸款的議題。

選用零首期10成按揭入市人士特別容易受樓價波幅影響。因為業主初期供款主要是還息，當樓價下跌時並無資產緩衝。即使跌幅相對較小，也足以令部分人士資不抵債，變成負資產。

英國全國建築協會（Nationwide Building Society）的數據指，過去8個月的樓價有7個月為下跌，按年跌幅達2.7%，預計今年樓價將下跌11%。

而且Skipton的抵押貸款計劃 將5年期固定利率抵押貸款定為5.49厘，比市場上最便宜的5年期產品高出1厘。

但地產經紀公司L&C Mortgages副董事David Hollingworth則指，利用過往交租文件提供負擔能力，對首置則有很大幫助。但他同時承認，若買家不打算準備首期，就需保證自己有強大的負擔能力。

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責任編輯：李俊儀