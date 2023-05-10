  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英樓按機構重推零首期10成按揭 年輕人易變負資產（第二版）

環球社會熱點 14:56 2023/05/10

分享：

分享：

英國樓按公司Skipton Building Society將推一項按揭計劃，針對無父母資助，且要交租而難儲錢交首期的人，提供零首期10成按揭貸款計劃。計劃一度十分普遍，但2008年金融危機後取消，是次為相隔15年以來首次重推。不過有專家憂慮，零首期10成按揭計劃恐令年輕人更易變負資產。

英國最新調查估計 4月約70萬戶未交租或還按揭 【下一頁】

（第二版更新10成按揭貸款計劃風險）

英媒《泰晤士報》報道，新計劃最多貸款100%，貸款人需提供過往最多2年的交租文件，證明金額與按揭還款額相近。為避免出現負資產，固定利率年期為最少2年以上。

計劃據報將在未來數日或數周內推出，將有別與其他同類利基產品，其他產品通常需要家庭成員提供一定的財務協助，如提供擔保等。據悉英國現時樓價和租金皆飆升至歷史新高，許多潛在買家指存夠首期較以往任何時候都更為困難。

按揭貸款商Halifax今年曾發表數據顯示，去年首置人士平均首期按年增8%，至逾6.2萬英鎊（約61.8萬港元）。

英工黨擬加外國人買樓印花稅 料下屆大選提出 【下一頁】

外界分析指，英國現時樓價波動，計劃或將引來當地再次討論責任貸款的議題。

選用零首期10成按揭入市人士特別容易受樓價波幅影響。因為業主初期供款主要是還息，當樓價下跌時並無資產緩衝。即使跌幅相對較小，也足以令部分人士資不抵債，變成負資產。

英國全國建築協會（Nationwide Building Society）的數據指，過去8個月的樓價有7個月為下跌，按年跌幅達2.7%，預計今年樓價將下跌11%。

而且Skipton的抵押貸款計劃將5年期固定利率抵押貸款定為5.49厘，比市場上最便宜的5年期產品高出1厘。

但地產經紀公司L&C Mortgages副董事David Hollingworth則指，利用過往交租文件提供負擔能力，對首置則有很大幫助。但他同時承認，若買家不打算準備首期，就需保證自己有強大的負擔能力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國最新調查估計 4月約70萬戶未交租或還按揭
2023/05/09
英國最新調查估計 4月約70萬戶未交租或還按揭
德桑蒂斯簽多條法案 禁中國公民佛州買地
2023/05/09
德桑蒂斯簽多條法案 禁中國公民佛州買地
英工黨擬加外國人買樓印花稅 料下屆大選提出
2023/05/09
英工黨擬加外國人買樓印花稅 料下屆大選提出
英首置買家每月供款按年增近2000元 需求增加
2023/05/05
英首置買家每月供款按年增近2000元 需求增加
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
2023/05/04
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市

你可能感興趣

英國最新調查估計 4月約70萬戶未交租或還按揭
17:25 2023/05/09
英國最新調查估計 4月約70萬戶未交租或還按揭
德桑蒂斯簽多條法案 禁中國公民佛州買地
14:19 2023/05/09
德桑蒂斯簽多條法案 禁中國公民佛州買地
英工黨擬加外國人買樓印花稅 料下屆大選提出
14:08 2023/05/09
英工黨擬加外國人買樓印花稅 料下屆大選提出
海外物業 按揭貸款 樓價 物業 地產 英國 地產經紀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】放寬臨時工簽申請永居 簽證申請費加價
【移民澳洲】放寬臨時工簽申請永居 簽證申請費加價
「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲
「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
【查理斯加冕】外甥女夜蒲後現場瞌眼瞓 網民笑稱「感同身受」
【查理斯加冕】外甥女夜蒲後現場瞌眼瞓 網民笑稱「感同身受」
馬斯克講明唔好信Whatsapp 網民揭程式後台一直秘密收音
馬斯克講明唔好信Whatsapp 網民揭程式後台一直秘密收音
【俄烏戰爭】克宮認對烏戰事艱難 巴赫穆特烏軍反推取進展（持續更新）
【俄烏戰爭】克宮認對烏戰事艱難 巴赫穆特烏軍反推取進展（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款