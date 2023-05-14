湯文亮：昔日買債 今日賣樓

有投資者問筆者有沒有銀行來追數。筆者說沒有，投資者說應該是未有，但不是沒有，估計銀行很快會來追數。投資者不知道，筆者從來沒有買債券，銀行又怎會來追筆者數？根據筆者了解，物業投資者不買債券的人真的很少，就算說出來，都沒有人相信。

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有老友看到有不少質素的舖位在出讓，而筆者又按兵不動，提醒筆者那些舖位是由物業投資者擁有，連他們都賣樓，樓市必定有不可告人的隱憂，為安全計，筆者應該放走手上一些舖位。筆者多謝老友提醒，不過，老友不知內情，不知道物業投資者為何要賣樓。

賣樓與買債的關係

一般來說，物業投資者的借貸比率是相當安全，在疫情前，一般借貸比率是30%至35%。事實上，投資者亦希望借多些錢，來買多些物業，但奈何金管局軍令如山，35%差不多已經是上限。然而，金管局並非一成不變，投資者想加按買樓都不得，但買債券就可以，於是不少物業投資者轉買債券，他們今日賣樓是昔日買債券的因果。

銀行見到投資者有這樣多餘額，主動要求投資者買債券，還做了低息貸款，銀行借一筆錢給投資者，收取少於2厘利息，而投資者所買的債券，最少都有6厘收益，正所謂「無風無險，又到終點」。每月收取4至6厘利息收入，好過收租，於是愈買愈多，甚至叫銀行計算清楚，讓他可以買多一些。

銀行收遮催還欠款

平地一聲雷，美國矽谷第三間大銀行被接管，瑞信爆煲，債券幾乎清零，銀行立刻「收遮」，要求客戶清還買債券的欠款。那些買了債券的客戶迫於無奈，唯有賣樓還債，幸好樓價上升，物業投資者亦不難將樓沽出。危機暫時舒緩，投資者痛定思痛，就會發覺，當日如果沒有買債劵今日便不用賣樓。不過，做生意就是如此，哪有容易賺的錢？千萬不要以為自己很聰明，可以在爆煲之前抽身離開。這些事不但很少發生，就算出現過，那些賣走債券的投資者，最後都會把持不住再買回債券，到最後都是要賣樓還債。

節錄自第809期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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