  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國編劇工會罷工持續 荷里活多套大作恐停擺

環球社會熱點 08:05 2023/05/10

分享：

分享：

美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）早前宣布，因不滿薪酬待遇未有改善，宣布舉行工業行動。受大批編劇罷工影響，荷里活多套熱門影視作品被迫暫時停止拍攝及製作，未知何時才能播出。

新晉奧斯卡影帝自爆無戲拍 班頓費沙新戲得兩個鏡頭 【下一頁】

自2008年後，WGA首次舉行罷工，多達超過1.1萬名電影及劇集編劇加入工業行動。工會指出，編劇獲得的薪酬補償與從串流平台獲取的利益不合比例，遂罷工抗議薪酬待遇。

WGA希望能夠加大補償，需涵蓋由前製至後製階段，並要求影視工作室在特定時間內聘用一定數量編劇。同時WGA要求提高重播費用，特別是在串流平台播放的作品。同時工會亦要求，

【查理斯加冕】眾星拍片齊祝賀 Tom Cruise驚喜現身 【下一頁】

據悉，Netflix王牌電視劇節目《怪奇物語》（Stranger Things）﹑迪士尼及漫威的超級英雄新作《刀鋒戰士》（Blade）與Apple TV+熱播劇集《生活割離術》（Serverance）等多部影視作品無法如期完成。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

業界憂慮，罷工不止阻礙眾多電影或劇集上映或播出，更可能帶來重大財政損失，情況或者比上一次編劇罷工更為嚴重。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》
2023/05/09
北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》
加籍美女模特親試坐月拍片力讚 坐月受西方媽媽青睞
2023/05/09
加籍美女模特親試坐月拍片力讚 坐月受西方媽媽青睞
Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
2023/05/09
Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
耶倫押後赴日 警告美國債務違約恐引發憲法危機
2023/05/09
耶倫押後赴日 警告美國債務違約恐引發憲法危機
「星爵」懶理haters批評信仰 「民眾2000年前憎過耶穌」
2023/05/09
「星爵」懶理haters批評信仰 「民眾2000年前憎過耶穌」

你可能感興趣

北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》
18:08 2023/05/09
北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》
加籍美女模特親試坐月拍片力讚 坐月受西方媽媽青睞
12:46 2023/05/09
加籍美女模特親試坐月拍片力讚 坐月受西方媽媽青睞
Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
12:28 2023/05/09
Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
薪酬待遇 編劇 電影 電視劇 美國 荷里活 罷工 Netflix Apple 串流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】放寬臨時工簽申請永居 簽證申請費加價
【移民澳洲】放寬臨時工簽申請永居 簽證申請費加價
「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲
「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
芬蘭總理馬林宣布離婚 感激丈夫相伴19年
【查理斯加冕】外甥女夜蒲後現場瞌眼瞓 網民笑稱「感同身受」
【查理斯加冕】外甥女夜蒲後現場瞌眼瞓 網民笑稱「感同身受」
馬斯克講明唔好信Whatsapp 網民揭程式後台一直秘密收音
馬斯克講明唔好信Whatsapp 網民揭程式後台一直秘密收音
【俄烏戰爭】克宮認對烏戰事艱難 巴赫穆特烏軍反推取進展（持續更新）
【俄烏戰爭】克宮認對烏戰事艱難 巴赫穆特烏軍反推取進展（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款