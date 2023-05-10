美國編劇工會罷工持續 荷里活多套大作恐停擺

美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）早前宣布，因不滿薪酬待遇未有改善，宣布舉行工業行動。受大批編劇罷工影響，荷里活多套熱門影視作品被迫暫時停止拍攝及製作，未知何時才能播出。

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自2008年後，WGA首次舉行罷工，多達超過1.1萬名電影及劇集編劇加入工業行動。工會指出，編劇獲得的薪酬補償與從串流平台獲取的利益不合比例，遂罷工抗議薪酬待遇。

WGA希望能夠加大補償，需涵蓋由前製至後製階段，並要求影視工作室在特定時間內聘用一定數量編劇。同時WGA要求提高重播費用，特別是在串流平台播放的作品。同時工會亦要求，

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據悉，Netflix王牌電視劇節目《怪奇物語》（Stranger Things）﹑迪士尼及漫威的超級英雄新作《刀鋒戰士》（Blade）與Apple TV+熱播劇集《生活割離術》（Serverance）等多部影視作品無法如期完成。

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業界憂慮，罷工不止阻礙眾多電影或劇集上映或播出，更可能帶來重大財政損失，情況或者比上一次編劇罷工更為嚴重。

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責任編輯：吳漢培