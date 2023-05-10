  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介海螺環保、龍源電力、中國電力

股市 12:30 2023/05/10

分享：

分享：

恒生指數中午收報19723點，跌143點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介海螺環保 （00587） 、龍源電力 （00916） 、中國電力 （02380） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3523120

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介海螺環保、龍源電力及中國電力

責任編輯︰陳安蓓

 

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介首程控股、中通快遞、再鼎醫藥
2023/05/11
【石Sir午市閒談】今日推介首程控股、中通快遞、再鼎醫藥
【石Sir午市閒談】今日推介建設銀行、工商銀行、中國銀行
2023/05/09
【石Sir午市閒談】今日推介建設銀行、工商銀行、中國銀行
【石Sir午市閒談】今日推介中國電信、中信証券、京東集團
2023/05/05
【石Sir午市閒談】今日推介中國電信、中信証券、京東集團
【石Sir午市閒談】今日推介 華潤電力、國泰君安、中信建投証券
2023/05/04
【石Sir午市閒談】今日推介 華潤電力、國泰君安、中信建投証券
【石Sir午市閒談】今日推介滙豐控股、​​​​​​​新創建集團、​​​​​​​赤子城科技
2023/05/03
【石Sir午市閒談】今日推介滙豐控股、​​​​​​​新創建集團、​​​​​​​赤子城科技
海螺環保（00587） 中國電力（02380） 龍源電力（00916） 指數期貨 石鏡泉 市況分析 個股分析 技術分析 買入價 買入
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款