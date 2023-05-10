【恒指夜期+ADR】夜期收市升65點　阿里美股高港1.4%（不斷更新）

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美股觀望收市後拜登與眾議院院長麥卡錫開會，商討債務上限問題，以及周三公布通脹數據，資金湧入避險資產，金價、美元及美債價齊升，美股偏軟，道指收市跌56點，夜期收市升65點，收報19850點，中概股指數追跌2.2%，收報6320點，阿里巴巴美股高港1.4%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 328.27 0.0% 美團ADR 130.65 +0.3% 滙豐ADR 59.57 +0.5% 阿里巴巴美股 80.60 +1.4%

北水錄逾9億元淨流入 主力買石油股沽中芯內銀股

北水續錄9.4億元淨流入，但吸資額較昨日有所回落。資金主力買石油股，中石油 （00857） 及中國神華 （01088） 均有5億元淨流入，中海油 （00883） 吸資4億元；淨流出方面，中芯 （00981） 走資逾5億元，兩大內銀建行 （00939） 及工行 （01398） 亦分別有4.3及2.6億元淨流出。

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騰訊、阿里巴巴跌逾3% 煤氣逆市升逾6% 恒指跌429點穿二萬關

內地股市向下，港股跌逾400點，再次跌穿20000點。恒指低開44點，早段一度轉升，其後再度回落，午後跌幅擴大，最多跌479點，低見19817點。恒生指數跌429點，收報19867點，成交1221億元。科指跌近3%，報3798點。ATM跌逾2%至3%，平保 （02318） 跌近4%，友邦 （01299） 跌逾3%，中芯國際 （00981） 跌逾7%，煤氣 （00003） 逆市升逾6%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 煤氣 7.65 +6.3 +8 27 神華 28.35 +2.0 +3 9 九倉置業 42.45 +1.1 +1 -14 阿里巴巴 79.45 -3.1 -46 22 騰訊 328.40 -3.6 -57 14 友邦 80.90 -3.7 -58 437

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告│內銀股】瑞銀摩通指內銀股升勢背後有6大推動力 三大原因支持內銀今年餘下時間跑贏大市

【大行報告】大摩：A股將會是下一輪牛市的引領者 料滬深300指數潛在升幅約11%

【大行報告｜公用股】煤氣急升半成 摩通料煤氣今年盈利或反彈逾15%、首選兩隻公用股

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升65點，收報19850點

【22：00】夜期升27點

【18：30】北水錄逾9億元淨流入，主力買石油股沽中芯內銀股，恒指夜期升14點

【18：00】【騰訊系】閱文CEO程武辭任、總裁侯曉楠接手 未來續加強版權保護、提升商業化

【17：48】【人民幣港股】恒生銀行申請增設人民幣櫃台

【16：38】【比亞迪1211】比亞迪接手「明天系」易安財險

【16：09】ATM跌逾2%至3%，平保 （02318） 跌近4%，友邦 （01299） 跌逾3%，中芯國際 （00981） 跌逾7%，煤氣 （00003） 逆市升逾6%。恒生指數跌429點，收報19867點，成交1221億元。科指跌近3%，報3798點。

【16：00】恒指U盤前跌448點，報19848點。

【15：49】【異動股】協鑫新能源451急升26%後突停牌、暫未悉因 日前曾現大額轉倉行動

【15：43】百度 （09888） 尾市跌半成，低見114.8元。

【15：38】恒生指數尾市跌約418點，報19878點，科指跌3.1%，報3792點。

【15：27】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、平保 （02318） 、友邦 （01299） 分別跌逾3%。

【15：15】【人才荒】陳茂波：人才入境計劃錄得逾6萬宗申請、逾一半已獲批 ESG金融是目標吸納人才之一

【15：08】【新股IPO】行雲集團進行上市前融資擬集16億元、目標估值195億元 雲峰金融為股東之一

【15：04】滙豐 （00005） 逆市向好，最新回穩升0.2%。

【14：58】ATM分別跌約3%，大市跌477點，報19819點，科指跌3.1%，報3793點。

【14：55】【五一黃金周】渣打：5月首星期內地開戶及預約按月增40% 保單銷售數量按月亦升四成

【14：54】金沙 （01928） 跌幅擴至逾4%，銀娛 （00027） 亦跌近4%。

【14：39】滙豐 （00005） 跌0.3%，友邦 （01299） 跌逾3%，中移動 （00941） 跌近2%，港交所 （00388） 跌1%。

【14：30】上證跌1%，港股午後跌400點。

【14：28】綠竹生物 （02480） 上市翌日再跌兩成，低見17.6元新低。

【14：26】協鑫新能源 （00451） 中途停牌，停牌前報0.67元，升26.4%，成交1600萬元。

【14：13】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新分別跌逾2%，京東 （09618） 轉跌逾1%，小米 （01810） 跌逾1%。

【14：09】四大內銀分別跌1%，平保 （02318） 跌逾3%。

【14：08】A股向下，港股最新跌338點，報19958點，跌穿20000點關口。

【14：06】恒指最新跌約280點，報20016點，下試20000點關口。科指跌2%，報3834點。

【14：00】大市跌200點，跌穿20100點水平。

【13：59】金沙 （01928） 午後跌逾3%，銀娛 （00027） 跌逾2%。另外，永利 （01128） 跌逾3%，美高梅 （02282） 跌逾2%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾1%。

【13：55】平保 （02318） 午後跌逾2%，低見59.75元，國壽 （02628） 破頂高見15.84元後轉跌0.1%，財險 （02328） 破頂後轉跌0.8%，太保 （02601） 跌逾1%。

【13：51】港股午後跌幅擴大至約180點，報20117點，科指跌1.3%，報3860點。

【13：11】中芯國際 （00981） 已跌連第6日，股價午後跌逾7%，低見19.2元。

【13：09】煤炭股逆市續上，神華 （01088） 升3%，中煤能源 （01898） 、兗礦能源 （01171） 升逾2%。

【13：04】騰訊 （00700） 跌2%，低見333.8元，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，美團 （03690） 跌1%。

【13：03】協鑫新能源 （00451） 午後升兩成，高見0.64元，協鑫科技 （03800） 則持平暫無升跌。

【13：01】中金公司 （03908） 午後升一成，高見19.12元。

【13：00】港股午後初段跌約110點，報20186點，科指跌0.9%，報3878點。

【12：55】【資產管理】中銀香港「私人財富」客戶數目升逾三成 跨境客投保傳承類產品飆逾7倍

【12：21】【金融峰會】余偉文：逾30家金融機構領袖確認出席年底金融峰會 存保額或有上調空間

【12：00】恒生指數半日跌108點，報20188點，成交551.8億元。科指跌1.2%，報3868點。三桶油、內房股逆市向上，ATM下跌，騰訊 （00700） 跌近2%。煤氣 （00003） 逆市升半成，為表現最好藍籌，中芯國際 （00981） 跌逾6%，藍籌中表現最差。

【11：40】恒指中午收市前跌約102點，報20194點，科指跌1%，報3874點。

【11：31】內地股市半日個發展，上證升0.4%，深證升近0.1%，創業板指跌0.4%。

【11：21】中芯國際 （00981） 最新跌逾6%，低見19.42元。

【11：09】潤歌互動 （02422） 升逾23%，高見0.78元。

【10：58】四大內銀最新回軟，跌0.2%至0.3%。

【10：53】大市一度轉升不足1點，高見20297點，最新跌84點，報20212點。科指跌0.7%，報3886點。

【10：51】中金公司 （03908） 升7%，中國銀河 （06881） 升逾5%，中信証券 （06030） 升3%。

【10：44】中芯國際 （00981） 跌逾4%，華虹半導體 （01347） 跌逾3%。

【10：38】【英冠球會】伯明翰體育及大股東向美資出售英冠球會伯明翰45.6%股權及球會主場 現金代價5200萬元

【10：33】煤氣 （00003） 升幅進一步擴大至6%，高見7.67元，暫為表現最好藍籌。另外，中電 （00002） 升0.1%，電能 （00006） 升0.2%。

【10：32】【中字股大熱】內地首批3隻中證國新央企股東回報ETF下周開賣

【10：25】早段曾跌逾2%的美團 （03690） ，最新轉升0.3%，騰訊 （00700） 跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。

【10：22】遠洋集團 （03377） 4月協議銷售額約70.3億元人民幣，按年升近3%，股價今早升9%，早段高見0.73元。

【10：15】摩通上調公用股目標價，又將煤氣評級升至「中性」，煤氣最新升逾4%，高見7.54元。

【10：13】大市跌幅略收窄，恒指跌50點，報20246點，科指跌0.7%，報3885點。

【10：11】內房股逆市向上，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 升近3%，潤地 （01109） 升0.7%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾2%，融創中國 （01918） 升逾4%。

【10：10】商湯 （00020） 最新跌7%，低見2.25元。

【10：04】中金公司 （03908） 股價逆市升逾7%，高見18.62元。

【09：51】商湯 （00020） 跌幅擴至半成，低見2.3元。

【09：46】港股早段跌百點，恒指報20190點，跌106點，科指跌1.3%，報3865點。美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 亦跌近1%。

【09：45】內銀續上，四大內銀分別升0.3%至0.4%。

【內銀股價】建行成交遠超騰訊 內銀為何急升？

【內銀熱炒】中行A股創上市新高：不存在熱點概念 民行：日常經營及外部環境無重大變化

【09：42】天機控股 （01520） 早段逆市升逾8成，破頂高見0.405元，涉16宗成交或19萬元。

【09：40】三桶油逆市破頂，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升近2%，中石化 （00386） 升0.7%。

【09：39】巴菲特再沽196萬股比亞迪 （01211） ，比亞迪平開後早段隨市跌0.7%，低見237.8元。

【股神沽比亞迪】比亞迪平開 巴菲特再沽196萬股比亞迪、套現逾4.6億元 持股佔比跌穿10%

【09：37】煤氣 （00003） 逆市升逾3%，早段高見7.44元。

【09：35】商湯 （00020） 股價再跌逾2%，早段低見2.36元。

【09：34】包浩斯 （00483） 早段升幅擴大至兩成，高見0.69元。

【09：33】綠竹生物 （02480） 上市翌日，股價再跌逾7%，低見19.8元創上市新低。

【09：31】滙豐 （00005） 升0.3%，破頂高見59.7元。

【09：26】【盈警盈喜】莎莎彈高7% 預告全年扭虧 三大原因推動去年度純利約5000萬至7000萬元

【09：24】【盈警盈喜】包浩斯高開一成 料去年度純利按年跌60%至80%

【09：22】怡俊集團 （02442） 首掛開報0.87元，較招股價1.28元低32%，以每手2000股計蝕820元。

【新股IPO】怡俊集團2442首掛開報0.87元、潛水32% 一手帳面蝕820元

【09：22】建行 （00939） 再升0.4%破頂，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.9%，恒指低開44點，開報20252點，科指升近0.1%，報3916點。

【09：13】期指開報20185點，跌75點。

【09：05】伯明翰體育 （02309） 今早復牌。

【08：58】被動消防工程分包商怡俊集團 （02442） 今日首掛，昨三個暗盤交易場均潛水，其中在富途暗盤收報0.89元，較招股價1.21元低30.5%，不連手續費，每手（2000股）蝕780元。

【新股IPO】怡俊集團2442暗盤潛水三成 一手最多蝕780元

【新股IPO】被動消防工程分包商怡俊集團2442下限定價 超購逾16倍一手中籤率11%（附分配結果連結）

【08：51】恒指黑期跌約36點，報20268點。道指期貨跌26點，報33659點。

【07：54】【SaaS股】微盟戰略性投資奧琦瑋 拓餐飲數字化市場

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐研遙距開戶便利內地客 分行試行7日營業會否變為長期安排？

【07：45】【Morning精點】內銀股為何急升？︱中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術

【07：45】港股ADR收報20253點，跌44點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報59.95元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報339.31元，較港收市價低1.49元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.74元，較港收市價低0.21元或0.3%。

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【07：30】美國地區銀行股衝高回順，美股個別發展，道指早段曾跌124點後，其後跌幅收窄，最終收跌55點，報33618點；標指升1點，報4138點；納指升21點或0.18%，報12256點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌38點 滙豐ADR曾越60關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一太平、特步國際、新疆新鑫礦業

責任編輯︰梁浩碩