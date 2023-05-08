▲ 【香港經濟】金管局調查：21%受訪中小企稱銀行對貸款取態有所收緊

金管局今日（8日）公布2023年首季「中小企貸款狀況調查」結果，發現85%受訪者認為，銀行在貸款批核的取態與六個月前相比「沒有分別」或「較容易」，與上季相若。15%認為銀行的有關取態「較困難」，稍低於上季的18%。

在已獲批貸款的受訪者中，79%表示銀行在2023年第一季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為82%。21%受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，上季的結果為18%。在本調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於2023年第一季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔89%，前一季的結果為85%。表示申請不成功的受訪者佔11%，前一季的結果為15%。

金管局委託香港生產力促進局由2016年第3季起進行是項調查。調查按季進行，每次涵蓋約2,500間不同行業的中小企，有助從需求角度了解中小企獲得銀行貸款的狀況。

相關文章：

【銀行危機】金管局：今年諮詢檢視存款保障計劃 現時已全面保障9成存戶

【美國加息】余偉文：市場對今年掉頭減息過於樂觀、港銀對美國地區銀行無風險敞口 金管局上調基準利率25個基點至5.5厘（第二版）

記者：伍鍵文