【大行看法】安聯：全球面臨「明斯基時刻」的風險　警剔小心市場調整

▲ 安聯：全球面臨「明斯基時刻」的風險 警剔小心市場調整

安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，全球面臨「金融事故」的威脅，已擁有觸發「明斯基時刻」的所有因素，投資者應小心或經歷幾個月的市場調整。

所謂「明斯基時刻」是指，市場在經歷一段繁榮後，資產價格因過度投機而膨脹，並在泡沫後價格一夕崩盤的時刻。

Ludovic Subran表示，商業地產和美國地區性銀行令人擔憂，指出憂慮公司信用風險定價錯誤，尤其是高收益利差仍然過於壓縮。同時，他提到也在關注非銀行金融中介機構。

他指，新的金融事故可能來自銀行業，可能來自一些非常專業的商業房地產對沖基金，也可能兩者均有。因此，投資者的前路並不平坦。不過，Ludovic Subran不認為全球金融危機正在重演。

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編輯：袁諾曦