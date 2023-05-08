【內銀熱炒】中行A股創上市新高：不存在熱點概念　民行：日常經營及外部環境無重大變化

▲ 【內銀熱炒】中行：不存在熱點概念 民行：日常經營及外部環境無重大變化

中國銀行（滬：601988） （03988） A股罕有升10%至停板，收報4.49元人民幣，原來除了升停板外，更創除淨後，上市以來新高，更需急發通告澄清，不存在熱點概念。

中行通告指，由於連續3個交易日内漲幅偏離值逾2成而發布公告，指經自查，並向控股股東中央匯金投資有限責任公司核實，不存在應披露而未披露的重大信息。不存在對股票交易價格產生影響的媒體報導或市場傳聞，不存在涉及熱點概念事項等。

中行H股全日收報3.42元，升5%，成交33.6億元。目前中行的市帳率（PB Ratio）0.42倍，市盈率（PE Ratio）3.95倍。

民生銀行（滬：600016） （01988） A股於連續3個交易日內，收市價格升幅偏離值累計超過2成，構成《上海證券交易所交易規則》規定的股票交易異常波動情況。

民生銀行指，該行經營活動一切正常，日常經營情況及外部環境未發生重大變化，不存在影響該行股票交易異常波動的重大事項。除已披露訊息外，不存在應披露而未披露的重大訊息。前期所披露的訊息，亦不存在需要更正、補充之處。

民生銀行H股全日升逾4%，收報3.48元，成交4億元。過去5個交易日，民生銀行已升逾2成，目前市帳率為0.26倍，市盈率為3.86倍。

相關文章：

【中字股大熱】上交所周四舉行「央企投資價值發現」交流會

記者：伍鍵文