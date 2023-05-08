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【內銀股價】建行成交遠超騰訊　內銀為何急升？

股市 19:27 2023/05/08

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【內銀股價】建行成交遠超騰訊　內銀為何急升？

內地銀行股價急升，建行 （00939） 急升3.7%，收報5.63元，創14個月高，成交57億元，超過騰訊 （00700） 成交的37億元。內銀股急升原因有3，第一是內銀存款利率下調潮完成，憧憬新一輪下調；第二是估值便宜，建行市盈率（PE）不足4倍；第三是息率高，建行股息率7.9厘，在美息見頂之下，高息股獲垂青。

據第一財經報道，全國性商業銀行存款利率下調完畢，5年期定存整存整取利率不超過3厘，中小銀行不超過4厘，調整後，每100萬元（人民幣，下同）存款5年期定存，利息減少約1.5萬元。

報道指，存款利率下調自去年9月15日開始，由6家國有大行下調各存期人民幣存款利率，接着到招行、興業、中信等9家股份銀行，調整後，3年期定存整存整取利率在2.6至2.9厘之間，5年期定存整存整取利率在2.65至2.95厘之間。銀行通過減存款息，加強負債成本管控，壓降高息存款。

據建行網站，整存整取（即一筆過存入）掛牌利率，1年期1.65厘，3年期2.6厘，5年期2.65厘，而個人貸款息1年期4.35厘，1至5年為4.75厘，存貸款息差分別達2.7、2.15及2.1厘。市場憧憬不對稱減息，帶動息差擴闊。

【內銀股】四大內銀造好中行升近4%破頂　1200個沽盤3.4元排隊沽貨獲利

【異動股】內銀爆上、中國銀行升逾3%　A股中行曾升一成漲停

記者：譚志偉

港股 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 定期存款
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