【FPS】轉數快本月14日進行系統提升 期間將短暫停止服務

金融管理局表示，因應負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算有限公司，計劃於5月14日（星期日）凌晨1時至早上11時就轉數快進行系統提升，轉數快系統將於此時段內暫停提供服務。

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香港金融管理局已要求銀行和儲值支付工具營運商預早及適時通知客戶相關安排。市民可以聯絡其銀行或儲值支付工具營運商，查詢受轉數快系統提升影響的相關服務詳情。如有需要，市民請提前為其繳付作出安排。

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撰文：鄭日棱