三度調低叫價　前後減價近兩球　藍灣半島三房1110萬蝕讓

世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座極高層C室，單位屬三房連主人套房間隔，眺望藍塘海峽及清水灣海景，實用面積為620平方呎，原業主早於去年9月放盤求售，初時叫價達1,300萬元，遇上樓市整固期，期間三度調低叫價，最終售價為1,110萬元，折合實用面積呎價達17,903元。

招潔冰表示買家為本區客，心儀此單位屬特色落地玻璃戶，環抱藍塘海峽山海廣闊海景，可謂是美不勝收，附以全屋百萬品味裝潢，保養非常簇新，基本上可帶篋入住，使買家一見傾心故立即購入。單位原業主於2019年7月購入，當時購入價為同類新高價1,260萬元，持貨4年帳面損失150萬元，期間帳面跌價12%。

同場加映【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易 業主持貨逾15年帳面賺2.6倍【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】中特估 有段古

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機