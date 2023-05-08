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區內家庭租樓多時　心諗：幫人供樓不如自己供　606.8萬買新葵芳花園兩房

股樓投資 18:30 2023/05/08

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中原地產曾日昇表示，加息令到供樓負擔加重，買家入市態度轉趨審慎。加息後葵涌區市況淡靜，業主普遍不太願意減價。新葵芳花園錄得本月首宗成交，A座高層4室，實用面積400平方呎，兩房間隔連裝修，向西北，享開揚都市景，4月中開價620萬元，議價後共減13.2萬元，新近以606.8萬元沽出，折合實用呎價15,170元，減幅約2%。

曾日昇指，買家為區內家庭，租樓多時，由於租金持續攀升，預期加息周期快完結，幫人供樓不如自己供樓，於是入市，見上址屬少有高層兼有裝修優質盤，議價後立即承接。原業主於2020 年4月以636.8萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕30萬元，貶值約4.7%。

同場加映【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易 業主持貨逾15年帳面賺2.6倍【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

葵芳 新葵芳花園 葵涌 中原地產 私人屋苑

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