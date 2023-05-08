【夏日商機】不怕日曬雨淋　室內滾軸溜冰場料生意升5成

疫下人人追求健康生活，80年代盛極一時的滾軸溜冰又再流行起來，現時每逢周一夜晚，都有數百人去維園「踩Roller」拉龍，有商人覷準商機，2020年開設室內滾軸溜冰場，配合強勁音樂節拍，讓「滾友」們全天候來運動，重拾80年代的遊玩樂趣！

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從事模特兒管理行業的Carmen Yiu（下圖）小時候就學會玩滾軸溜冰，「自學玩了1年，後來學校有其他活動，Roller又漸漸不流行，於是就放棄了」，直至疫情這2、3年沒地方可去，某天她在社交平台發現有個滾軸溜冰會，於是便重拾了興趣，「現時我們每逢周一晚上都會到維園一起玩。」

無論室外或室內場地Carmen都有去過，她覺得兩者各擅勝場，「室外場地更大、沒柱，我們可以很盡興地玩拉龍，不過夏天要日曬雨淋」，而室內場地則可以全天候活動，有冷氣夠舒服，「而且有鏡，可以看到自己的動作是否優美」，她覺得室內場地較貴，故只在有特別活動，如生日派對才會考慮，每次開支約200至300元，「如能減至200元以內才會考慮更常去。」

周Sir（下圖）在80、90年代就踩Roller，至近年多人玩，他開始在自己的頻道「雙排大男孩」分享心得，現在更成為兼職教練，和Carmen一樣，他每周一晚都會去維園的Roller Party，「周一晚有300至400多『滾友』一起玩，其他日子都有百多人」，除了40歲以上的朋友來懷緬，更多了很多十多歲的學生，「不少是媽媽帶來」。

周Sir指出，個人較喜歡室外場地，主要原因是免費，而且場地夠大，可以有更多人一起玩，有更多玩法，不過室內場地也有好處，「例如是可以配合歌曲、能夠打卡，而且下雨天都可以去玩。」

將80年代運動帶回香港

踩Roller曾於80年代盛極一時，但近年已在本港絕跡，這麼「Old School」的玩意，竟然還有人願意投資，說的是Bun’s2020創辦人簡銘進（民迪），「疫情期間香港人很大怨氣、很不開心，大家像與世隔絕，攀山涉水甚麼都玩到悶了」，當時他每逢周日都與9歲的囡囡一起踩Roller，渡過了愉快的親子時光，於是他在2020年開始構思並籌備開設滾軸溜冰中心。

由一張白紙開始做起難免要碰壁，首先是場地問題，做Roller場一定要夠大，他看中了北角一幢商廈，樓下可以跳彈床、玩攀石、野戰等，仿如小朋友的訓練中心，「那邊有1.8萬呎，可以打造全港最大型的室內滾軸溜冰場」，不過月租48萬，卻是他難以負擔的數字，最後民迪決定將生意額10至20%分成給業主，成功以優惠價租到心儀地點。

開業初期經常有不同政府部門造訪，消防、食環、環保署，民迪本身做娛樂和餐飲業務，對滾軸溜冰場一無所知，故此需要一邊詢問律師意見，一邊配合各部門要求，「現在我們安裝了閉路電視，同時也貼了免責聲明出來，保障客人和自己的權益。」

▲ 踩Roller曾於80年代盛極一時，但近年已在本港絕跡。（湯致遠攝）

疫下提升教練專業水平

幸運的是，剛開業就遇上某國際運動品牌想搞個滾軸溜冰活動，品牌主動邀請了數十位KOL來拍照打卡，再加上民迪的藝人朋友來助陣，Bun’s2020頭半年的生意很好，每天都有200至300位客人來光顧，但隨著防疫限制收緊，他們需要停業，生意額驟跌至零。

雖然不能做生意，但民迪不敢怠慢，除讓同事拍攝宣傳片宣傳滾軸溜冰安全知識外，還找來前滾軸溜冰港隊冠軍來提升教練技術，並要求所有教練考取急救牌，為日後再開業做好準備，「法律責任很大，我們必須著重安全，例如是在場地設置防撞軟膠，並提供免費護具給客人等。」

本港各行各業都出現人手荒，民迪自言比較幸運，自從開了滾軸溜冰場後，認識了很多Roller界朋友，包括教練和資深玩家等，「我們的教練都有正職，所以必須要遷就他們的上班時間」，除獎金和分成等「利誘」之外，民迪亦會搞Roller Dance之夜等活動，讓員工帶朋友一起來玩，增進團隊感情。

▲ 民迪自言比較幸運，自從開了滾軸溜冰場後，認識了很多Roller界朋友。（湯致遠攝）

推出暑期班吸客

現時Bun’s2020分別於北角柯達大廈及荔枝角D2 Place設有分店，有3成生意額來自興趣班，7成來自散客玩樂，疫情之後，香港人有更多遊玩選擇，民迪坦言生意較疫情時下跌5成，為了開拓更多商機，他將會聯絡學校及企業等，以優惠價提供暑期班，提升市民的興趣，他並計劃與不同的舞蹈學校合作，加入Roller Dance課程，帶動生意。

隨著夏天來臨，日曬雨淋的天氣都會提振室內滾軸溜冰場的入場率，民迪期望下半年的生意額會上升50%。

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本報記者：歐陽佩

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