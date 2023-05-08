【中小企貸款】金管局：2023年首季2成中小企感信貸收緊

香港金融管理局公布2023年第一季「中小企貸款狀況調查」結果。89%中小企新貸款申請成功，21%已獲批貸款的受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」。

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在已獲批貸款的受訪者中，79%表示銀行在2023年第一季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為82%。21%受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為18%。

中小企感信貸收緊季增3%

調查中貸款收緊的含義包括降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等各種可能。因此受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

3%受訪者表示曾於2023年第一季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔89%，前一季的結果為85%。表示申請不成功的受訪者佔11%，前一季的結果為15%。

11%中小企申請貸款不成功

關於中小企對銀行貸款批核取態的觀感，85%認為銀行在2023年第一季貸款批核的取態與六個月前相比「沒有分別」或「較容易」，與前一季的83%相若。15%認為銀行的有關取態「較困難」，稍低於前一季的18%。

但報告提醒，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的13%及3%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。

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責任編輯：李智賢

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