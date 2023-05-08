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【青年宿舍】如心酒店青年宿舍計劃今起接受申請 最快今年第二季可入住

理財智慧 18:17 2023/05/08

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獲政府批出參與轉作青年宿舍用途資助計劃的荃灣西如心酒店，今日起正式接受申請，酒店將撥出100個房間，共最多200個宿位，房間面積約350至400呎不等，每房設2個宿位，每個宿位租金介乎4680元至4980元，當中涵蓋水、電及寬頻上網服務的費用。此外，該宿舍設Life Triangle計劃，為入住的青年提供有關生涯規劃、生活技能，以及社區参與及外展活動，成功申請入住的青年，每年須參與公益活動達200小時。

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【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

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申請者須為年滿18歲但未滿31歲的香港永久居民，須為在職人士，申請者個人收入不得超過25000元，總資產淨值不得超過38萬元。另外，申請人不可擁有任何在港的住宅物業，亦不可居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過3年。

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菁英會透露，上月底公布計劃後，已接獲過千份預先登記，會方將與申請者進行面試，目前項目預計第二季陸續開展及營運，即日起接受申請，並將於5月31日截止。

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撰文：鄭日棱

 

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