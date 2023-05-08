【消費優惠】apm母親節「開心感謝日」優惠貨品最低以1元起發售

母親節將至，apm宣佈將於母親節前夕（5月13日）舉行開心感謝日，The Point會員憑「開心預留證」於商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可以1元起換購優惠貨品，包括Apple iPhone14、Dyson二合一空氣清新機、Bosch專業廚師機、Apple MacBook Pro及OSIM迷你天王椅等。此外，活動亦包括過千件甜點及美食，如朱古力、零食、蝴蝶酥、啫喱、飲品等以1元即場發售。而憑「福袋預留證」於場內以電子貨幣消費滿100元，更可換領「美顏福袋」乙個。

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而由即日至5月14日，The Point會員於apm指定珠寶及手錶商舖，以電子貨幣單一消費滿3,000元，並完成登記積分，可獲2倍積分獎賞，每張單最高可額外賺10萬積分。顧客新登記成為The Point會員更額外送40元超市禮券。而由5月10日至31日到apm電子消費每滿100元並成功登記積分，即可獲得1個電子印花， 15個印花即可獲贈50元電子餐飲優惠券、30個印花獲贈150元電子購物優惠券套裝，即消費共4,500元便可換200元餐飲及購物優惠券。

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此外，apm的商場微信服務號亦特設了優惠專區，顧客可下載逾100個商戶獨家電子優惠及獎賞，即取即用，優惠包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。

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撰文：鄭日棱