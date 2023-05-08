國壽夥菜鳥物流 開設30億人民幣倉儲物流基金

中國人壽（02628）與阿里巴巴(09988)旗下菜鳥物流，共同發起的倉儲物流基金近日完成簽約設立，總規模約30億元人民幣。該基金由國壽投資公司旗下國壽資本公司主動管理，基礎資產是位於長三角區域重點城市的高標倉。該項目採取不動產股權計劃＋私募基金的方式，由中國人壽作為基石投資人，並獲得中宏保險、財信人壽出資認購。

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據介紹，基金將有效支援「物流強國」建設，有力服務現代化產業體系發展，彰顯金融央企支援實體經濟的使命擔當。隨著中國加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，消費以及製造業領域將為倉儲物流市場帶來持續旺盛的需求，公募房託基金的深化發展將進一步提升該領域的投資價值。

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