  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國壽夥菜鳥物流 開設30億人民幣倉儲物流基金

股樓投資 19:02 2023/05/08

分享：

分享：

中國人壽（02628）與阿里巴巴(09988)旗下菜鳥物流，共同發起的倉儲物流基金近日完成簽約設立，總規模約30億元人民幣。該基金由國壽投資公司旗下國壽資本公司主動管理，基礎資產是位於長三角區域重點城市的高標倉。該項目採取不動產股權計劃＋私募基金的方式，由中國人壽作為基石投資人，並獲得中宏保險、財信人壽出資認購。

百度智能科技品牌小度進軍手機市場 下周發布產品消息  詳情請看【下一頁

據介紹，基金將有效支援「物流強國」建設，有力服務現代化產業體系發展，彰顯金融央企支援實體經濟的使命擔當。隨著中國加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，消費以及製造業領域將為倉儲物流市場帶來持續旺盛的需求，公募房託基金的深化發展將進一步提升該領域的投資價值。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中國人壽（02628） 港股

上一篇文章

三度調低叫價　前後減價近兩球　藍灣半島三房1110萬蝕讓

下一篇文章

區內家庭租樓多時　心諗：幫人供樓不如自己供　606.8萬買新葵芳花園兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【家族辦公室專題】永續傳承 家業長青 家族辦公室乘勢而起
【家族辦公室專題】永續傳承 家業長青 家族辦公室乘勢而起
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款