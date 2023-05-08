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瑜一IA期命名為瑜一·天海　最快周內開價　下周開售

股樓投資 18:30 2023/05/08

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華懋與港鐵 （00066） 合作的何文田瑜一第IA期今正式命名為瑜一·天海（IN ONE ABOVE)，並經已上載樓書，近日率先開放示位予傳媒參觀，最快本周內開價，然後下周開售，售價將參考同系期數造價，料因座向及景觀而調整價錢。

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一·天海涉447伙，實用面積由311至1,615平方呎。其中主打的兩房戶佔192伙或43%，三房戶就佔172伙或38%。瑜一·天海屬整個項目最前排、最近維港海景的一期，向南單位可享維港及九龍東景觀。

封海倫另指，同系的IB及IC期至今累售347伙，套現逾59億元，當中以三房一套戶型較受追捧，率先沽清，有見向隅客眾多，故加快推出第IA期應市。而樓市方面，市場已消化加息因素，預期息口快將見頂，相信買家計好數就可入市，故對銷售有信心。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭介紹，瑜一·天海設有38伙特色戶，包括頂層、天際、平台及池景戶。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 瑜一IA期 瑜一 何文田 華懋 私人屋苑

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