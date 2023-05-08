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【青姐話】中特估 有段古

iMTV＋ 20:30 2023/05/08

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青姐話
【青姐話】中特估 有段古

其他股評時段:

00:30 中特估撑市
04:00 經濟大局仍不濟
05:50 美股道指見阻力
07:40 本周美國CPI公布
09:00 為何資金湧入中特估？
11:20 A股升得較H股佳
12:30 00939 建設銀行
17:50 科技股表現一般
18:30 阿里分拆菜鳥上市？
21:55 股神估計未來股市有保留
23:25 半導體反彈完結？
26:00 納指期貨回落 息口或未見頂
27:50 02099 中國黃金國際
29:00 00020 商湯
31:20 02628 中國人壽

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欄名 : 青姐話

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