【滙豐調查】滙豐：81%居港的國際公民計劃在香港投資　移居後平均需約8個月才感安頓

▲ 【滙豐研究】滙豐:81%居港的國際公民計劃在香港投資 移居後平均需約8個月才感安頓

滙豐訪問旗下超過600萬名個人國際客戶的銀行和投資需求，以了解他們於移居後的情緒和行為方面的轉變。結果顯示，他們平均需要約8個月才感安頓，23%受訪者更表示需要1年以上。已移居香港的受訪者中，70%表示他們和伴侶一起移居，只有2%選擇獨自來港。 與其他受訪者（61%）相比，帶著子女移居香港的受訪者感到他們獲得更大歸屬感（79%）。大多數與子女移居香港的受訪者都認為他們在安頓的過程中得到政府（90%）和社區（81%）的支持，比例為9個研究市場中最高之一，全球平均則為75%。

研究亦嘗試探討什麼因素能幫助國際公民在移居海外時建立歸屬感。整體而言，受訪者認為通過社交活動與他人建立聯繫（32%）、體驗當地文化（27%）以及在移居地進行金融投資（24%）都是關鍵所在。 81%居港的國際公民計劃在香港投資，68%有意作房地產等長遠投資，與全球平均比例（67%）接近。

滙豐推網絡社群「Unforeign Exchange」助移居人士提供支援

為幫助國際公民更快地適應新環境，滙豐推出網絡社群「Unforeign Exchange」，提供金融服務以外的更全面支援。正在經歷移居生活的國際公民可於社交媒體上建構的「Unforeign Exchange」社群上，獲得當地的見解和真實生活經驗分享，社群上的內容來自40多個國家和地區的國際專家、滙豐員工和精選的KOL等，讓剛移居的國際公民更容易在新家安頓。

Ipsos UK為滙豐於2022年12月5日至2023年1月23日進行研究，共訪問了7,177名18歲以上成年人，訪問於9個市場進行：澳洲、中國內地、香港、印度、新加坡、阿聯酋、英國、美國及海峽群島和馬恩島，是為受訪者已移居或計劃移的地點而並非他們的出生地，旨在了解他們移居海外期間在財務、生活、情緒和行為方面的變化。

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編輯：陳韻妍