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【中國監管】貝殼盤前跌8%　住建部、市監局要求合理降低經紀服務費用

股市 17:44 2023/05/08

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【中國監管】住建部、市監局要求合理降低經紀服務費用

中國住建部、市場監督管理總局聯合公布《關於規範房地產經紀服務的意見》，指示嚴禁操縱經紀服務收費。經紀機構不得濫用市場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用，房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費標準。

受消息影響，貝殼（美：BEKE） （02423） 於美股盤前跌8%，現報14.81美元。

兩部委要求合理降低經紀服務費用

《意見》表示，加強經紀從業主體管理，合理確定經紀服務收費，嚴格實行明碼標價，將規範房地產經紀服務納入房地產市場秩序整治。經紀服務收費由交易各方根據服務內容、服務質量，結合市場供求關係等因素協商確定，不得混合標價和捆綁收費。收費前應當向交易當事人出具收費清單，列明收費標準、收費金額，由當事人簽字確認。

與此同時，經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用，並引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用，並規範簽訂交易合同，經紀機構促成房屋交易，應當辦理房屋買賣、租賃合同網簽備案。文件又提到，要加強個人信息保護，經紀機構及從業人員不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人訊息。

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記者：伍鍵文

貝殼－W（02423） 貝殼找房（美：Beke） 港股 地產經紀 美股
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