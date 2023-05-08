【查理斯加冕】悉尼歌劇院未投影紀念 政府稱財政負擔沉重

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮已於上周六（6日）舉行，一眾英聯邦國家有紀念活動。但澳洲悉尼歌劇院（Sydney Opera House）並未如此前英女王離世時，在外牆投影致敬。悉尼所在的新南威爾士州州長Chris Minns表示，放棄投影可節省大筆開支。

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Chris Minns代表的工黨在3月舉行的州選舉中擊敗保守黨，成立新一任州政府。新一屆政府推翻上任政府決定，並未按照傳統在查理斯加冕時，於悉尼歌劇院屋頂投影。Chris Minns指，投影成本介乎8萬至10萬澳元（約42.6萬至53.3萬港元），放棄投影可為政府節省大筆資金。

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Chris Minns周一（8日）接受採訪強調，自己尊重查理斯，但同時指若歌劇院頻密投影，納稅人的負擔將變得十分沉重。他指未來亦會保留投影傳統，包括悼念為國家犧牲的英雄，或在悉尼舉辦重要國際活動時。

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歌劇院去年一共投影逾70日，較2012年時的23日大幅增加。Chris Minns政府自上上台以來，已拒絕多個宗教等組織的投影請求，是次放棄為查理斯加冕投影決定亦引來爭議。

澳洲君主整體支持者聯盟（The Australian Monarchist League）發表聲明批評政府舉動，指若新任州政府聯絡，聯盟成員會很樂意在如此重要的場合捐款。機構同時指，從現在開始，投影決定將取決於政治，而非成本。

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責任編輯：李俊儀