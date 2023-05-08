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【比亞迪】 比亞迪加快布局海外 計劃在越南生產電動車

股樓投資 17:22 2023/05/08

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比亞迪（01211）加快進軍海外市場。據外媒報道，越南副總理陳紅河上周五（5日）與比亞迪（01211）董事長王傳福於河內會面，其中提及比亞迪計劃在越南生產電動車，以形成本地供應鏈。比亞迪股價造好，高見241.6元，最多升2.8%，收報240元，升2.1%，成交額13.4億元。

【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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另外，據當地媒體報道，王傳福表示，比亞迪希望繼續擴大製造及投資規模，並將使用最佳技術擴展到電動汽車製造和組裝領域，服務於越南市場並出口到東南亞地區，希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，盡快將電動汽車製造組裝項目投入運行。比亞迪發言人證實在越南生產電動車的計劃，惟未有進一步透露投資細節。

報道又引述陳紅河稱，希望比亞迪在越南的項目能打造在國際市場上具有競爭的產品，並朝向高標準市場發展，而在越南新一代自由貿易協定帶來優勢基礎上，比亞迪將為越南促進輔助工業的發展作出貢獻。

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記者：郭秀慧

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