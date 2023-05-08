【碧瑤綠色集團1397】環保政策陸續出台 碧瑤：料3年內回收業務成增長爆發點

本港綜合環境服務公司碧瑤綠色集團（01397）去年全年業績不俗，純利增3.2倍。展望未來，集團策略及投資總監周榆桐表示，隨着政府推出有利回收市場的政策，預期回收市場將於3年內增長2至3倍，由於該公司處於行業領先地位，相信能因而受惠，並料往後幾年回收業務成為公司的增長爆發點。

他指出，香港政府近年推出多個環保發展藍圖，例如都市固體廢物收費計劃（MSW），預計今年內實施；又如塑膠飲料容器生產者責任計劃（PPRS），預計兩年內推出，相關新措施皆有利回收行業發展。此外，周榆桐稱，去年碧瑤推出綠色科技業務，如各項智能、物聯網、大數據和人工智能解決方案，並取得多份政府合約，例如生物科技項目處理雞糞及智能廁所等，預計綠色科技業務將成為未來曾長引擎。他表示，該公司將雞糞轉化成動物飼料及有機肥料的生物科技工廠，去年建廠，今年已全面投入生產。他還透露，集團有意以併購及香港以外發展方式，加速未來業務增長。

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回顧業績，截至去年12底止，碧瑤全年純利5371萬元，增3.2倍；營業額17.93億元，升40.8%；手頭合約35.9億元，增67.3%，為歷來新高。期內，清潔服務收益13.3億元，增61.2%，佔集團總收益最高比重，達74.2%，毛利率升至9.3%，2021年度為8.8%。

周榆桐表示，集團收益主要來自政府及半公營機構，佔整體收益近八成，由於獲得的合同年期約3至5年，收益可預測性高。他指出，參照去年12月底手頭合約，將有約18億元合約價值於今年12月底或之前入賬，加上今年有機會獲得新合約，預計年內收入增長可觀。

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碧瑤收報0.55元，無升跌，成交金額12.62萬元。

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