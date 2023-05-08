  • 23°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽196萬股比亞迪、套現逾4.6億元　持股佔比跌穿10%

股市 17:13 2023/05/08

分享：

分享：

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽196萬股比亞迪、套現逾4.6億元　持股佔比跌穿10%

股神巴菲特（Warren Buffett）再出手減持內地車廠龍頭比亞迪 （01211） 。巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周二（2日）沽出196.1萬股，每股平均價235.64元，套現4.62億元。

巴菲特的比亞迪持股佔比，由10.05%降至9.87%，正式跌穿一成大關，觸發披露門檻。

巴菲特的比亞迪H股降至1.08億股，較上次披露少1138.95萬股，以期間平均價228.62元推算，巴菲特減持貨值逾26.04億元。

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年5月2日：巴菲特減持196.10萬股，套現4.62億元，持股量由10.05%跌至9.87%。

2023年3月31日：巴菲特減持248.05萬股，套現5.4億元，持股量由11.13%跌至10.90%。

2023年2月3日：巴菲特減持423.5萬股，套現10.92億元，持股量由12.26%跌至11.87%。

2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

相關文章：

【股神巴菲特】巴菲特邊沽邊讚比亞迪非凡但有更好對象　解釋「短炒」台積電

【股神沽比亞迪】比亞迪跌1%　巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半

編輯：李哲毅

港股 美股 比亞迪股份（01211） 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【中字股大熱】上交所周四舉行「央企投資價值發現」交流會

下一篇文章

【吉利175】吉利汽車4月銷量按年增58%　年內銷量增長轉正
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【商湯0020】MSCI明晟拒納商湯入中國指數名單　商湯即插6%
【股神巴菲特】股神嫌棄ChatGPT？蓋茨親往推銷竟被打回頭
【股神巴菲特】股神嫌棄ChatGPT？蓋茨親往推銷竟被打回頭
【恒指夜期+北水】北水轉吸資逾18億　買中海油中行沽美團建行　恒指夜期微跌2點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉吸資逾18億　買中海油中行沽美團建行　恒指夜期微跌2點（不斷更新）
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【股神巴菲特】股神看淡美經濟前景「好時光已完」　巴郡首季賺2787億勁增5倍
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【股神巴菲特】92歲股神與99歲芒格主持股東會　終披露蘋果持股、馬斯克太有自信？美元霸權不可取代
【芯片大戰】中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術　涉阿里百度等
【芯片大戰】中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術　涉阿里百度等
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款