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【股神沽比亞迪】巴菲特再沽196萬股比亞迪、套現逾4.6億元 持股佔比跌穿10%
股神巴菲特（Warren Buffett）再出手減持內地車廠龍頭比亞迪 （01211） 。巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周二（2日）沽出196.1萬股，每股平均價235.64元，套現4.62億元。
巴菲特的比亞迪持股佔比，由10.05%降至9.87%，正式跌穿一成大關，觸發披露門檻。
巴菲特的比亞迪H股降至1.08億股，較上次披露少1138.95萬股，以期間平均價228.62元推算，巴菲特減持貨值逾26.04億元。
巴菲特近月減持比亞迪披露
2023年5月2日：巴菲特減持196.10萬股，套現4.62億元，持股量由10.05%跌至9.87%。
2023年3月31日：巴菲特減持248.05萬股，套現5.4億元，持股量由11.13%跌至10.90%。
2023年2月3日：巴菲特減持423.5萬股，套現10.92億元，持股量由12.26%跌至11.87%。
2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。
2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。
2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。
2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。
2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。
2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。
2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。
2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。
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編輯：李哲毅