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【俄烏戰爭】烏憂反擊成效不如預期 恐增和談壓力

環球政治 17:18 2023/05/08

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烏克蘭軍隊被指一直籌備反擊，希望一舉收復被俄羅斯佔領的領土。但有烏克蘭官員憂慮，一旦反擊最終成效不如預期，可能導致在俄羅斯和談時壓力大增。

【俄烏戰爭】俄僱傭兵「瓦格納」改口 續留巴赫穆特 【下一頁】

俄羅斯去年底發動冬季反擊收效甚微，俄烏戰爭陷入消耗戰，外界遂把焦點放在烏方準備的反擊，希望為戰事帶來突破。

烏克蘭防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）警告，外界對烏克蘭反擊期望過高，大家希望有「大事件」發生。他亦坦言，如果最終結果不如外間預期，可能會有「情感失落」。

美國流傳的洩漏文件中曾指出，美方官員擔心烏軍反擊能力，憂慮只能取得有限度勝利。屆時，西方繼續軍援烏克蘭的聲浪或隨之減弱，導致烏克蘭最終需要讓步，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和談妥協。

芬蘭報章奇招繞過媒體限制 向俄民眾散播對烏戰爭真正資訊 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基早前亦表明，烏軍取得愈多勝仗，外界的信心亦會上升，烏克蘭才可能獲得更多援助。列兹尼科夫指烏方成功打破72小時戰敗傳聞，啟發全世界及發起援助。

俄軍據報已預計烏軍即將發起反擊，於周日（7日）撤走札波羅熱地區（Zaporizhzhia）多達1,600名民眾。

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責任編輯：吳漢培

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