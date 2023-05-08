【母親節2023】商場食肆各出其謀　推優惠、噱頭吸客

母親節將至，又是吸金的好機會，本地商場、食肆近日紛紛推出優惠，並大搞噱頭谷消費。其中apm將於母親節前夕（5月13日）舉行開心感謝日，會員憑「開心預留證」於商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可以1元起換購優惠貨品，包括Apple iPhone14、Dyson二合一空氣清新機、Bosch專業廚師機、Apple MacBook Pro及OSIM迷你天王2等；憑「福袋預留證」於場內以電子貨幣消費滿100元，即可換領「美顏福袋」乙個。此外，過千件甜點及美食，包括朱古力、零食、蝴蝶酥、啫喱、飲品等，都以低至1元即場發售。

▲ apm將於母親節前夕（5月13日）舉行開心感謝日。

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YOHO MALL亦不甘後人，推出「送上祝福」康乃馨免費換領活動，顧客於5月14日讚好商場的社交媒體帖文並留言，即可免費換領康乃馨一支；而為了慶祝520，於5月19至21日於指定商戶消費滿指定金額，亦可換領電影贈券2張及玫瑰花一支。

▲ YOHO MALL推出「送上祝福」康乃馨免費換領活動。

酒店自助餐8折優惠

於eShop預訂「8度海逸酒店」母親節自助午餐或晚餐，可享有8至85折，並可以優惠價400元參加甜品烘焙班，惠顧中式晚宴則可免費參加甜品烘焙班（適用於兩位參加，價值880元），親手製作1磅裝芒果拿破崙。

▲ 於eShop預訂「8度海逸酒店」母親節自助午餐或晚餐，可享有8至85折。

此外，於eShop預訂「九龍酒店」自助午餐或晚餐，均可享有85折，每位母親並可獲贈3.6牛乳金箔椰皇蛋白燉燕窩；預訂芒果拿破崙及宇治抹茶十勝紅豆蛋糕可享有8折優惠。

專顧餐廳送家庭照雞尾酒

餐廳方面，媽媽凡於5月14日（母親節正日）惠顧Cafe Deco Group任何餐廳，皆可獲贈Melvita有機粉紅胡椒緊緻塑身油（28ml）一支。如預訂OZAKAYA母親節正日之午市或晚市，將送雞尾酒一罐，並可於雞尾酒罐上印上家庭照（須於5月10日前提供照片）；於母親節正日惠顧Pivo Czech Bar，媽媽可免費享用軟芝士士多啤梨、椰子雪葩或豆腐清酒雪糕其中一款。

▲ 如預訂OZAKAYA母親節正日之午市或晚市，將送雞尾酒一罐，並可於雞尾酒罐上印上家庭照。

另外，於5月14日惠顧Paper Moon的「母親節盛宴」，可獲贈Leonor Greyl 的頭髮護理產品連禮券。Pizza Hut則於母親節推出「Pizza Heart花心批」系列，包括「花心海鮮至尊」和「花心超級至尊」，凡於推廣期間訂購可獲贈限量版薄餅刀一把。

如果想做善事，則可以於伸手助人協會網店訂購「保鮮花束曲奇義賣禮盒」，內含慈善曲奇1盒、Le Petit Floral玫瑰保鮮花1束及心意卡1張，每售出1套，花店將捐出40元予協會。

▲ 每售出1套Le Petit Floral玫瑰保鮮花，花店將捐出40元予伸手助人協會。

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責任編輯：歐陽佩

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