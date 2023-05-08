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【著數優惠】港鐵商場大派2000萬優惠券 一連3周逢周三登入 MTR Mobile app 搶Coupon

理財智慧 17:04 2023/05/08

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特區政府「開心香港」活動，令不少港人得到「著數」。港鐵商場將於5月10日（本星期三）再度推出大型獎賞活動「一Click即搶」，並大派2,000萬元電子優惠券，加碼讓市民搶足3個星期。

另外，港鐵商場亦聯同近50間商戶，推出限時優惠，於指定參與商店消費更可賺5倍MTR分獎賞。此外，指定港鐵商場於6月至8月更會推出「開心有獎Fun」抽獎活動及「開心Chill好味」餐飲禮遇，送出總值1,000萬元電子優惠券及禮品。

港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，攜手推出強勢升級的「一Click即搶」大型獎賞活動，連續3個星期三開放讓市民搶總值2,000萬元電子優惠券，每人全期可獲取高達1,300元獎賞。

Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

「一Click即搶」獎賞時間表如下：

2023年5月10日 (星期三) 中午12時起

• 500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券 

(消費滿2000元減500元) (名額:10,000)

• 100元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券
(消費滿500元減100元)  (名額:30,000)

2023年5月17日 (星期三) 中午12時起

• 500元港鐵商場時裝電子優惠券 

(消費滿2,000元減500元)   (名額:10,000)

• 100元港鐵商場時裝電子優惠券 

(消費滿500元減100元)   (名額:30,000)

2023年5月24日 (星期三) 中午12時起

• 100元港鐵商場指定類別電子優惠券 

(消費滿500元減100元) (名額:40,000)

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
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近50商戶推出限時優惠  同時兼賺5倍MTR分

MTR Mobile登記用戶於指定商戶消費滿1,000元更可享5倍MTR分。

6月起推出「開心有獎Fun」及「開心Chill好味」 賞高達1,000萬元禮遇 

於6月至8月，港鐵商場亦推出連串活動，當中包括「開心有獎Fun」抽獎活動，憑即日消費滿200元即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取100萬MTR分、購物現金券、電影戲票等，獎品總值500萬元。除此之外，亦會推出「開心Chill好味」餐飲禮遇，大派10萬張餐飲禮券，總值500萬元。

「一Click即搶」詳情 :

參加方法： MTR Mobile 登記用戶於2023年5月10日、5月17日及5月24日，一連3個星期三中午12時起，按以下方法領取港鐵商場電子優惠券。每位登記用戶最多可領取每款電子優惠券一次，數量有限，送完即止。
 

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撰文 : 陳玉蓮

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