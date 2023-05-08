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【吉利175】吉利汽車4月銷量按年增58%　年內銷量增長轉正

股市 17:11 2023/05/08

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【吉利175】吉利汽車4月銷量按年增58%　年內銷量增長轉正

吉利汽車  （00175） 公布，4月總銷量為113,642輛，按年增58%。今年首4個月，吉利汽車累計銷售43.6萬輛，按年增加10%，扭轉首季銷量下跌表現，完成全年銷售目標165萬輛的26%。

吉利汽車上月銷售的汽車，29,890輛為新能源汽車，按年增長91%，主要由純電動車按年增1.5倍至27,107輛帶動，插電式混動（PHEV）、油電混動（HEV）銷量分別下跌13%和99%。

截至今年首4個月，吉利汽車銷售93,757輛新能源汽車，按年增47%。

吉利各品牌齊恢復增長　極氪交付8101輛

以品牌劃分的話，主品牌「吉利」4月銷售按年增55%至87,899輛，合資品牌「領克」銷售按年增36%至14,013輛，「極氪」銷售按年增279%至8101輛，「睿藍」按年增20%至3,629輛。

此外，吉利指，「領克」實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付1,741輛汽車，而2023年首4個月，累計實現以訂閱模式交付合共8,377輛汽車。

一文看清中國電動車廠4月交付量，可見【下一頁】

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

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【電動車】力勁轉升1%　吉利極氪據報採用gigapress壓鑄技術以省成本

記者：伍鍵文

吉利汽車（00175） 港股 汽車 品牌 歐洲市場
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