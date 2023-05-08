【最強Drop Test？】iPhone從1.4萬呎高空直插落地後　竟可如常運作

▲ 一位海外跳傘者就意外地進行了「最強Drop Test」，iPhone在14,000呎的高空直插地面後，竟然「安全著陸」。（TikTok@capt_rumcoffee影片截圖）

每當有新iPhone發布，不少用戶也會進行Drop Test掉落測試，惟高度往往都是6 呎、10呎等高度進行。近日，一位海外跳傘者就意外地進行了「最強Drop Test」，iPhone在14,000呎的高空直插地面後，竟然「安全著陸」，可以如常使用。

據科技網站Appleinsider報道，跳傘者Hatton Smith早前在一段TikTok短片中，正當從飛機在14,000呎的高空一躍而下，iPhone便從口袋中掉出來，快速旋轉並飄離影片畫面，摔落至地面。之後，Hatton Smith就透過蘋果「尋找」（Find My）功能尋回iPhone。

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報道指，尚不清楚影片中的iPhone是甚麼型號，惟可見其套上一個看似相當堅固的黑色保護殻，負責撿起iPhone的人亦笑言：「完全沒事」。而該iPhone剛好安全降落在泥濘草地上，因此可能因為其柔軟度，大大減低傷害，最後手機並無大礙。

責任編輯：張寶燕

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