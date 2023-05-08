百度智能科技品牌小度進軍手機市場 下周發布產品消息

百度集團（09888）旗下智能科技品牌小度將進軍手機市場，據《上海證券報》報道，小度相關負責人確認計劃發布首款智能手機產品更多產品信息會在下

周公布。消息指，小度手機將整合小度人工智能的技術能力，被稱為智能手機市場的「新物種」。受消息推動，百度全日上升1%收報121元。

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另外據外電報道，包括百度、阿里巴巴（09988）及華為等中國科企，正在加速研發不依賴於美國最新芯片的尖端人工智能技術，以令其不受到美國制裁的影響。報道引述研究報告及員工採訪指，中國企業正研究以更少或更低端半導體就能實現最先進的人工智能性能的技術，同時研究如何混用不同類型的芯片，以避免依賴任何一類設備。

該報道又指，華為、百度和阿里在尋找方法以求讓現有計算機芯片發揮更大效用的公司之列。文章又引述研究人員和分析師指，如果相關研究取得成功，中國科企將能抵禦美國制裁的影響。

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