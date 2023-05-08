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【中藥股】 首季營業額按年升近36% 神威藥業股價大升逾11%

股樓投資 16:28 2023/05/08

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中藥股神威藥業（02877）公布，截至3月底止三個月，營業額達11.9億元人民幣，按年增加35.6%。股價今早（8日）高開0.6%後愈升愈有，接近收市高見9.8元，最多升11.5%，收報9.79元，仍大升11.4%，創逾4年半新高。事實上，近日中醫藥明顯跑贏大市，神威藥業5月至今僅6個交易日，累計升幅近兩成。

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁

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期內，注射液產品營業額增加38.9%至4.9億元（人民幣，下同）；軟膠囊產品營業額增加21.7%至1.7億元；顆粒劑產品營業額增加19.8%至1.5億元；中藥配方顆粒產品營業額增加47.7%至3.3億元；及其他劑型產品營業額增加36.2%至6,400萬元。以產品劑型分析，第一季度注射液產品、軟膠囊產品、顆粒劑產品及中藥配方顆粒產品分別佔集團營業總額41.1%、14.1%、12.2%及27.3%。

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記者：郭秀慧

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港股 中藥 營業額 神威藥業（02877） 中藥股

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