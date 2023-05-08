【日企信心】6成日企借港拓RCEP市場　貿發局：日企不再憂慮國安法

香港貿易發展局公布調查，指有近9成駐港日本企業已在至少一個日本以外的RCEP市場經營業務，其中6成計劃或有意在未來3年，通過香港辦事處在RCEP成員國擴展業務，並以粵港澳大灣區(40.4%)及東盟(39.4%)為最大目標。

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調查訪問了超過100家駐港日本企業，以了解他們在RCEP生效首年的業務發展狀況、未來發展計劃，以及香港如何協助他們開拓RCEP市場。從事貿易的受訪企業中，逾半已受惠於RCEP (包括統一的原產地規則、關稅減免、簡化海關程序等)，近八成更預期香港正式加入RCEP後的好處更多。

▲ 香港貿發局研究總監范婉兒(右)表示，去年香港與RCEP經濟體的貿易額佔香港貿易總額71%。(李智賢攝)

香港是進軍RCEP首選平台

香港貿發局研究總監范婉兒表示，去年香港與RCEP經濟體的貿易額佔香港貿易總額71%，香港已申請加入RCEP，有望成為首個獲准加盟的經濟體，享受關稅減免等多項優惠，並有助進一步融入區域產業鏈以及加強與各成員國的經貿往來和投資合作，尤其是尚未與香港簽署自貿協定的日本和韓國。

范婉兒表示，日本貿易振興機構（JETRO）每半年進行的香港營商環境調查，已由最初8、9成企業對國安法有擔憂，變成最近只有4成企業感到疑慮，反映隨著國安法條文變清晰，愈來愈多日本企業已不再擔憂。

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本報記者：李智賢

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