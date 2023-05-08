【英皇加冕】皇宮稱國王加冕能促進經濟 有公司則認為英國GDP按月下降約0.2%

英國國王查爾斯三世（King Charles III）加冕大典在上周六（6日），其間他跟王后卡蜜拉（Camilla, the Queen Consort）一同乘坐鑽禧馬車，從白金漢宮前往西敏寺，儀式結束後又乘坐「黃金馬車」回白金漢宮。

與1953年為先代女皇伊麗莎白二世舉行的上一次加冕儀式相比，查爾斯三世選擇了一個更短小、更多樣化的儀式。即使如此，亦有超過6000名英國武裝部隊成員參加遊行，成為過去70年來最大的儀仗行動。另外，來自英國和英聯邦各地的人員也參加了遊行。

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批評家質疑在公眾面臨生活成本危機時舉行奢華加冕禮的成本，但皇宮發言人表示，有報導稱預計將有超過10億英鎊（約合12.5億美元）的資金流入困境中的經濟，因此舉行加冕禮是有經濟效益的。

發言人直言：「我不能說這些數字有多準確，但可以肯定的是，理論上講，慶祝活動對國家的經濟有巨大的推動作用。」，他還覺得有這麼多國家元首出席也是一個巨大的交流機會。

然而諮詢公司Pantheon Macroeconomics表示，它預計英國5月份的國內生產總值將按月下降約0.2%，下降的原因是政府為加冕儀式分配了額外的銀行假期。

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撰文：張瑋婷