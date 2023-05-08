▲ 【大行報告｜汽車股】摩通拆解Tesla重新加價玄機 點名首選兩隻汽車相關股

Tesla（美：TSLA）中國經過多次減價促銷後，最近重新輕微加價，市場猜想中國汽車減價潮是否已告一段落。摩通表示，Tesla此次加價屬意料之外，但由於認為過去車市持續減價，大多買家採觀望態度，相信是次Tesla適度加價，或有助改變消費者的行為。該行首選比亞迪 （01211） 及高端經銷商中升 （00881） ，目標價分別給予275元及52元，並均為「增持」評級。

該行相信Tesla是次加價主要出於兩原因，一是經過過去3至4個月多次減價後，愈來愈多車主買家開始採取觀望態度，並期望及後再度減價。再者，早前買家認為自己「買貴了」、「被割韭菜」而大感不滿。這種觀望態度令新車等待時間縮短，包括吉利 （00175） 及旗下的極氪、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、比亞迪等，其新車等待時間少於2至4周，即意味其大多代工生產車廠的新車訂單僅不足一個月。因此，該行認為適度的加價，或有效有助改變消費者的行為。

其次，該行指減價損害Tesla盈利能力。據該行分析師Ryan Brinkman表示，Tesla首季的毛利率較預期低，雖然公司並無公布中國地區分部盈利，但中國地區佔公司全球銷售達32%，而首季減價介乎6%至13%，相信對公司有直接影響。

短期而言，摩通認為汽車股股價或見反彈。其反彈動力來自汽車銷售按月回升，以及鋰電池成本下降開始在5月至6月反映於車企的毛利率之上。可是，考慮到中期或下半年，預計汽車股走勢或與去年一樣，投資重點落在個別股份，而非整個板塊向好。除非汽車需求明顯回升並勝預期，否則車市仍處激烈競爭的環境。

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編輯：姚卓然