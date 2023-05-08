【異動股】 MSCI稱不符合納入MSCI資格 商湯股價一度插逾7%

指數公司明晟（MSCI）指，基於美國海外資產管制辦公室（OFAC）2021年12月16日刊登的行政指令，商湯（00020）被列為「非SDN中國軍事綜合體企業清單」，即被視為受禁制對象，因此不符合納入MSCI中國全股票指數及中國指數資格，直至另行通知。

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受消息拖累，股價一度瀉7.3%，低見2.4元，最新報2.43元，仍大跌6.2%，成交額7.3億元。

MSCI發聲明指，2020年美國政府針對中國軍工複合體企業頒布了一項行政命令，到翌年底美國財政部轄下OFAC更新的「非SDN中國軍工複合體公司名單」（NS-CMIC List），商湯在該名單之列，而當時清單上沒有商湯的股票編號，因商湯到同年12月30日才上市。基於有關情況，MSCI視商湯為該清單內企業，因此不符合納入MSCI中國所有股份指數或MSCI中國指數。

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記者：郭秀慧